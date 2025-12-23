به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب، صبح سهشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل صمت استان فارس، حمایت از تولید بهویژه صنایع کوچک و متوسط و همچنین صنایع مادر را از اولویتهای اصلی این اداره کل برشمرد.
وی ادامه داد: جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی با تمرکز بر ظرفیتهای بومی، تسریع در فرآیند صدور مجوزها با رویکرد «اداره چابک، اقتصاد پویا»، توسعه معادن و صنایع معدنی، اشتغالزایی هدفمند و اجرای طرحهای محرومیتزدایی در مناطق کمتر برخوردار، محورهای اصلی برنامههای دوره جدید خواهد بود.
مدیرکل صمت فارس با اشاره به رویکرد صادراتمحور، بر ضرورت افزایش حضور محصولات استان فارس در بازارهای جهانی تأکید کرد و افزود: توسعه صنایع دانشبنیان، افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت برندسازی، از جمله برنامههای پیشبینیشده برای ارتقای جایگاه اقتصادی استان است.
مجرب همچنین تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی و تقویت هماهنگی میان ستاد و شهرستانها را شرط تحقق اهداف اعلامشده دانست و از تشکیل کمیتهای تخصصی با مشارکت رؤسای ادارات شهرستانی خبر داد تا با بررسی موضوعات مرتبط، راهکارهای علمی و قانونی برای تسهیل فرآیندهای کاری طراحی و اجرا شود.
وی با تأکید بر نقش مدیریت کارآمد تصریح کرد: مدیر موفق مدیری است که با نگاه مسئلهمحور و آیندهنگر، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از دل چالشها مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی را هموار کند.
مدیرکل صمت فارس در پایان از رؤسای ادارات شهرستانهای فارس درخواست کرد در حوزه تولید محتوا، ارائه گزارشهای عملکرد و تعامل مستمر با رسانهها نهایت دقت، جدیت و مسئولیتپذیری را داشته باشند.
