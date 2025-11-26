به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب، صبح چهارشنبه در نخستین نشست تخصصی شورای دستگاه‌های هم‌خانواده صنعت، معدن و تجارت استان فارس در سال جاری، با اشاره به اهمیت نقش شورای هم‌خانواده و بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان گفت: استمرار این‌گونه نشست‌ها در توسعه فعالیت‌های کلان اقتصادی و پیشبرد استراتژی‌های راهبردی استان بسیار مؤثر و از اهمیت دوچندان برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی در حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری تصریح کرد: بررسی میدانی زیرساخت‌ها، احصای مسائل و مشکلات، شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هدایت تولید به سمت صنایع مادر، صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری و بهره‌مندی از هوش مصنوعی در فرآیند کارهای توسعه‌ای، تولید و تجارت و سرمایه‌گذاری و مدیریت از الزامات توسعه استان فارس است.

مجرب یادآور شد: با جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد بسترهای مناسب، می‌توان زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کرد.

مدیرکل صمت فارس هدف برگزاری این نشست‌های تخصصی، تبادل نظر با اعضای شورای هم‌خانواده، بهره‌گیری از دیدگاه‌های بخش خصوصی و احصای دقیق چالش‌های اقتصادی استان دانست و تأکید کرد که در نشست‌های آینده با دستورکارهای مشخص و کارشناسی، گام‌های مؤثرتری برای توسعه استان برداشته خواهد شد.