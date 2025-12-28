اسماعیلیان: ۳ سد تامین کننده آب مشهد از مدار خارج است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان اظهار کرد: در حال حاضر فقط ۲.۵ درصد از حجم ذخیره سدهای مشهد معادل حدود ۳۰ میلیون متر مکعب آب دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد افزود: حجم ذخیره سدهای مشهد شامل؛ دوستی، طرق، کارده و ارداک در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ متر مکعب است و در مدت مشابه پارسال ۱۲ درصد از این حجم آب داشته است.

وی اضافه کرد: هم اینک سه سد تأمین کننده آب مشهد از مدار خارج است و فقط از سد دوستی به میزان هزار لیتر بر ثانیه آب برداشت می‌شود.

اسماعیلیان ادامه داد: در وضعیت نامناسب خشکسالی هستیم و پاییز خشک و کم بارانی پشت سرگذراندیم و تا ۲۰ آذر ماه حدود ۸۰ درصد میزان بارندگی نسبت به بلندمدت کاهش داشت و فقط در روزهای آخر آذر ماه بارندگی‌های خوبی رقم خورد.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: در روزهای پایانی پاییز حدود ۵۷ میلیمتر بارندگی در مشهد ثبت شد اما تأثیری در ورودی آب به سدها نداشت، این بارندگی برای تغذیه آبخوان‌ها کمک کننده بود اما با توجه به فقر زیاد سفره‌های زیرزمینی این میزان بارندگی از شدت بحران کم نکرد.

وی ادامه داد: بارندگی‌های سیلابی و رواناب‌ها منجر به آبگیری سدها می‌شود و به سال‌های ترسالی زیادی نیاز است تا کمی از بحران کم آبی کاسته شود.

اسماعیلیان تاکید کرد: با توجه به وجود بحران کم آبی، مدیریت مصرف و مشارکت شهروندان بیش از هر زمانی ضروری است.