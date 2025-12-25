  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵

ارائه آموزش‌های مدیریت مصرف آب به ۲۰۰ هزار دانش آموز مشهدی

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: گروه‌های مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب سالانه به ۲۰۰ هزار دانش آموز مشهدی به صورت مستقیم آموزش‌های مدیریت مصرف آب ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان عصر پنجشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، با اشاره به تعامل گسترده و سازنده آبفای مشهد و آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: گروه‌های مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب سالانه به ۲۰۰ هزار دانش آموز مشهدی به صورت مستقیم آموزش‌های مدیریت مصرف آب ارائه می‌کنند.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد ضمن تشریح وضعیت بحرانی آب مشهد و ذخیره‌ی ۲ درصدی سدهای تأمین کننده آب مشهد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های گذر از شرایط بحرانی آب، فرهنگسازی و ارائه آموزش‌های لازم پیرامون مدیریت مصرف در جامعه و بویژه در بین کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: بر این اساس طرح همیاران آب ویژه دانش آموزان و فرهنگیان در قالب تفاهمنامه ای بین آبفای مشهد و اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی، از سال ۱۴۰۱ تاکنون منعقد و در حال انجام است که طی آن به صورت مستقیم بالغ بر ۵۶ هزار دانش آموز و ۸ هزار دبیر تحت آموزش‌های مدیریت مصرف بر بستر سامانه سونرژی قرار گرفته اند.

اسماعیلیان با بیان اینکه این طرح قابلیت پیاده سازی در سطح کشور را دارد، تصریح کرد: امکان تعامل دو طرفه و سازنده دانش آموز و دبیر در سامانه مذکور، موجب تأثیرگذاری بالا و سریع آموزش‌های ارائه شده می‌شود و در صورت اجرای این طرح در سطح کشور، پیش بینی می‌شود بازخورد مثبت و مؤثری صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد همچنین به برگزاری کارگاه‌های حضوری مدیریت مصرف آب برای سایر فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های اخیر بیش از ۱۰۰ نفر از معاونین و مربیان پرورشی و بالغ بر ۳۰۰ نفر از مراقبین سلامت مدارس و نیز ۴۰۰ نفر از سرایداران و خدمتگزاران مدارس تحت آموزش‌های مدیریت مصرف قرار گرفته اند.

