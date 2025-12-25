به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان عصر پنجشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، با اشاره به تعامل گسترده و سازنده آبفای مشهد و آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: گروه‌های مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب سالانه به ۲۰۰ هزار دانش آموز مشهدی به صورت مستقیم آموزش‌های مدیریت مصرف آب ارائه می‌کنند.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد ضمن تشریح وضعیت بحرانی آب مشهد و ذخیره‌ی ۲ درصدی سدهای تأمین کننده آب مشهد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های گذر از شرایط بحرانی آب، فرهنگسازی و ارائه آموزش‌های لازم پیرامون مدیریت مصرف در جامعه و بویژه در بین کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: بر این اساس طرح همیاران آب ویژه دانش آموزان و فرهنگیان در قالب تفاهمنامه ای بین آبفای مشهد و اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی، از سال ۱۴۰۱ تاکنون منعقد و در حال انجام است که طی آن به صورت مستقیم بالغ بر ۵۶ هزار دانش آموز و ۸ هزار دبیر تحت آموزش‌های مدیریت مصرف بر بستر سامانه سونرژی قرار گرفته اند.

اسماعیلیان با بیان اینکه این طرح قابلیت پیاده سازی در سطح کشور را دارد، تصریح کرد: امکان تعامل دو طرفه و سازنده دانش آموز و دبیر در سامانه مذکور، موجب تأثیرگذاری بالا و سریع آموزش‌های ارائه شده می‌شود و در صورت اجرای این طرح در سطح کشور، پیش بینی می‌شود بازخورد مثبت و مؤثری صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد همچنین به برگزاری کارگاه‌های حضوری مدیریت مصرف آب برای سایر فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های اخیر بیش از ۱۰۰ نفر از معاونین و مربیان پرورشی و بالغ بر ۳۰۰ نفر از مراقبین سلامت مدارس و نیز ۴۰۰ نفر از سرایداران و خدمتگزاران مدارس تحت آموزش‌های مدیریت مصرف قرار گرفته اند.