حسینی: بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز در مشهد قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی شامگاه یکشنبه در نشست قرارگاه عملیاتی پایش آب روستایی شهرستان مشهد اظهار کرد: در سال جاری تعداد ۲۸۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و قطع شده است. همچنین ضمن برخورد قاطع و اقدام قانونی، مبلغ ۲۴ میلیارد تومان جریمه برای افراد متخلف در نظر گرفته شد.

فرماندار مشهد با تاکید بر استمرار قاطعانه این روند افزود: برخورد با انشعابات غیرمجاز با هدف جلوگیری از تخلفات، صیانت از منابع آبی و حقوق عامه، ادامه دارد.

وی همچنین عنوان کرد: روند فوق با هماهنگی، همکاری خوب و قابل تقدیر مقامات قضائی شهرستان مشهد محقق شده است.

گفتنی است؛ طی این نشست اقدامات شرکت آب و فاضلاب مشهد در راستای تأمین آب شرب مشهد برای نمایندگان دهستان‌های شهرستان مشهد تبیین و مقرر شد تا به منظور عبور از این شرایط و همراه کردن مردم، نمایندگان دهستان‌ها به عنوان سفیران آب فعالیت داشته باشند.

همچنین محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، محمدرضا دانشورنیا معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری، بخشداران و دیگر مدیران از جمله حاضران در این نشست بود.