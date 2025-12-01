  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۹

حسینی: بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز در مشهد قطع شد

مشهد- فرماندار مشهد از قطع ۲ هزار و ۸۰۰ انشعاب غیرمجاز با ۲۴ میلیارد تومان جریمه در شهرستان مشهد مقدس خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی شامگاه یکشنبه در نشست قرارگاه عملیاتی پایش آب روستایی شهرستان مشهد اظهار کرد: در سال جاری تعداد ۲۸۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و قطع شده است. همچنین ضمن برخورد قاطع و اقدام قانونی، مبلغ ۲۴ میلیارد تومان جریمه برای افراد متخلف در نظر گرفته شد.

فرماندار مشهد با تاکید بر استمرار قاطعانه این روند افزود: برخورد با انشعابات غیرمجاز با هدف جلوگیری از تخلفات، صیانت از منابع آبی و حقوق عامه، ادامه دارد.

وی همچنین عنوان کرد: روند فوق با هماهنگی، همکاری خوب و قابل تقدیر مقامات قضائی شهرستان مشهد محقق شده است.

گفتنی است؛ طی این نشست اقدامات شرکت آب و فاضلاب مشهد در راستای تأمین آب شرب مشهد برای نمایندگان دهستان‌های شهرستان مشهد تبیین و مقرر شد تا به منظور عبور از این شرایط و همراه کردن مردم، نمایندگان دهستان‌ها به عنوان سفیران آب فعالیت داشته باشند.

همچنین محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، محمدرضا دانشورنیا معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری، بخشداران و دیگر مدیران از جمله حاضران در این نشست بود.

کد خبر 6673819

