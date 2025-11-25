کاخ سفید: جزئیات حساسی برای صلح میان روسیه و اوکراین باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه هیل، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد که ایالات متحده «پیشرفت چشمگیری در جهت دستیابی به توافق صلح» در اوکراین داشته است!

سخنگوی کاخ سفید در این خصوص مدعی شد: طی هفته گذشته، ایالات متحده با آوردن اوکراین و روسیه به پای میز مذاکره، پیشرفت چشمگیری در جهت دستیابی به یک توافق صلح داشته است.

وی در ادامه افزود: جزئیات حساس، اما نه غیرقابل حل، وجود دارد که باید حل و فصل شوند و مستلزم مذاکرات بیشتر بین اوکراین، روسیه و ایالات متحده خواهد بود.

ای‌بی‌سی نیوز پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد: اوکراین با مفاد توافق صلح مطرح شده از سوی آمریکا موافقت کرده است. اوکراینی‌ها با توافق صلح آمریکا موافقت کرده‌اند و برخی جزئیات جزئی وجود دارد که باید بررسی شوند.