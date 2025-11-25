  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

کاخ سفید: جزئیات حساسی برای صلح میان روسیه و اوکراین باقی مانده است

کاخ سفید: جزئیات حساسی برای صلح میان روسیه و اوکراین باقی مانده است

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: جزئیات حساسی برای دست یابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه هیل، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد که ایالات متحده «پیشرفت چشمگیری در جهت دستیابی به توافق صلح» در اوکراین داشته است!

سخنگوی کاخ سفید در این خصوص مدعی شد: طی هفته گذشته، ایالات متحده با آوردن اوکراین و روسیه به پای میز مذاکره، پیشرفت چشمگیری در جهت دستیابی به یک توافق صلح داشته است.

وی در ادامه افزود: جزئیات حساس، اما نه غیرقابل حل، وجود دارد که باید حل و فصل شوند و مستلزم مذاکرات بیشتر بین اوکراین، روسیه و ایالات متحده خواهد بود.

ای‌بی‌سی نیوز پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد: اوکراین با مفاد توافق صلح مطرح شده از سوی آمریکا موافقت کرده است. اوکراینی‌ها با توافق صلح آمریکا موافقت کرده‌اند و برخی جزئیات جزئی وجود دارد که باید بررسی شوند.

کد خبر 6668288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها