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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

حسینی: مدیریت تأمین آب شرب مشهد با سختی در حال انجام است

حسینی: مدیریت تأمین آب شرب مشهد با سختی در حال انجام است

مشهد- فرماندار مشهد گفت: هم اکنون مدیریت تأمین آب شرب در مشهد با سختی در حال انجام است و امیدواریم برای رفع این بحران شاهد نزولات آسمانی باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن حسینی اظهار کرد: هم اکنون مدیریت تأمین آب شرب در مشهد با سختی در حال انجام است و امیدواریم برای رفع این بحران شاهد نزولات آسمانی باشیم. وی با اشاره به ورود منطقه به خشکسالی ۲۰ ساله، افزود: برای اجرای طرح‌های مقابله با کم آبی در مشهد باید منابع مورد نیاز تخصیص یابد تا اجرای طرح‌های میان مدت آب در این کلانشهر با چالش مواجه نشود.

فرماندار مشهد با ارائه آمار دقیق از وضعیت منابع آبی مشهد گفت: در سال ۹۹ حدود ۴۲ درصد آب مشهد از چاه‌ها و منابع زیرزمینی و ۵۸ درصد از طریق منابع سطحی تأمین می‌شد اما سال ۱۴۰۳ فقط ۲۵ درصد از نیاز آبی مشهد از طریق منابع سطحی و بقیه از طریق منابع زیرزمینی تأمین شده است.

وی با بیان اینکه ٩٨ درصد پهنه شهرستان مشهد در وضعیت «خشکسالی شدید» و ۶٠ درصد از این مساحت در شرایط «خشکسالی بسیار شدید» است، هشدار داد: آب مورد نیاز مشهد از ۵۰۰ حلقه چاه، ٢ رشته قنات، یک رشته چشمه و سدهای دوستی، کارده، ارداک و طُرق تأمین می‌شود و با توجه به اینکه حجم ذخیره آب در سدهای مشهد به کمتر از هشت درصد رسیده است.

کد مطلب 6649997

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