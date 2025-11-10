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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

اسماعیلیان:بیش از ۲ هزار فقره انشعاب غیرمجاز آب در مشهد شناسایی شد

اسماعیلیان:بیش از ۲ هزار فقره انشعاب غیرمجاز آب در مشهد شناسایی شد

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، از شناسایی ۲ هزار و ۶۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای شهرستان مشهد از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه خبر داد.

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم در جریان آبرسانی به روستاهای مشهد، پدیده زشت آب دزدی و نصب انشعاب غیرمجاز آب است که عموماً در باغ ویلاهای حوزه روستایی انجام می‌شود اظهار کرد: این امر نه تنها غیرقانونی بوده و مجازات قطعی از سوی دستگاه قضا برای مجرمان در نظر گرفته می‌شود بلکه نوعی تجاوز به حقوق سایرین و موجب وقوع کم آبی و حتی آلودگی در جریان آبرسانی به روستاها است.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد افزود: در همین راستا و به دلیل اهمیت این موضوع، عملیات شناسایی و ساماندهی انشعابات غیر مجاز در سطح شهرستان مشهد با جدیت و به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

وی ادامه داد: با پیگیری و اقدامات شبانه روزی همکاران مجموعه آبفای مشهد، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه ۲ هزار و ۶۰۰ انشعاب غیرمجاز روستایی شناسایی و ساماندهی و علاوه بر معرفی خاطیان به دستگاه قضائی و برخورد لازم باعث شد تعداد ۱۷ روستا در تابستان گذشته با کاهش مصارف از بحران و تنش آبی خارج شود.

کد مطلب 6651358

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