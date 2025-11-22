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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

صادقی: زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان تقویت شود

صادقی: زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان تقویت شود

زنجان- استاندار زنجان با اشاره به کمبود استانداردهای لازم ورزشی، رفاهی، استراحتگاه و خوابگاه‌های دانشگاه فرهنگیان، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در این دانشگاه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در اولین جلسه کمیته استانی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان با بیان اینکه مشکلات موجود باید در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برطرف شود، افزود: کلیات طرح توسعه دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است و جزئیات آن باید حداکثر طی یک ماه آینده توسط دبیرخانه بررسی و نهایی شود.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع چالش‌های فوری دانشگاه، گفت: در کوتاه‌مدت می‌توان از اماکن مازاد از طریق مولدسازی بهره برد؛ همچنین در میان‌مدت ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

صادقی مسئولیت اصلی دانشگاه فرهنگیان را تربیت معلمان توانمند و حرفه‌ای دانست و اظهار داشت: مهارت‌های تدریس و آموزش حرفه‌ای باید در این دانشگاه به‌طور صحیح و کامل ارائه شود.

وی همچنین بر تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز دانشگاه با همکاری معاونت عمرانی استانداری تأکید کرد و افزود: کمبود فضای آموزشی می‌تواند چالش‌آفرین باشد، بنابراین اتخاذ راهکارهای مناسب و همکاری در سطح استان می‌تواند سهم جذب نیرو در آموزش و پرورش را تسهیل کند.

استاندار زنجان با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه باید از اساتید دارای مرتبه استادتمام بهره‌مند شود تا کیفیت تربیت معلم در استان و کشور ارتقا یابد.

کد مطلب 6664847

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