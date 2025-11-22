به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در اولین جلسه کمیته استانی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان با بیان اینکه مشکلات موجود باید در سه بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برطرف شود، افزود: کلیات طرح توسعه دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است و جزئیات آن باید حداکثر طی یک ماه آینده توسط دبیرخانه بررسی و نهایی شود.
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیتهای موجود برای رفع چالشهای فوری دانشگاه، گفت: در کوتاهمدت میتوان از اماکن مازاد از طریق مولدسازی بهره برد؛ همچنین در میانمدت ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
صادقی مسئولیت اصلی دانشگاه فرهنگیان را تربیت معلمان توانمند و حرفهای دانست و اظهار داشت: مهارتهای تدریس و آموزش حرفهای باید در این دانشگاه بهطور صحیح و کامل ارائه شود.
وی همچنین بر تعیین تکلیف زمینهای مورد نیاز دانشگاه با همکاری معاونت عمرانی استانداری تأکید کرد و افزود: کمبود فضای آموزشی میتواند چالشآفرین باشد، بنابراین اتخاذ راهکارهای مناسب و همکاری در سطح استان میتواند سهم جذب نیرو در آموزش و پرورش را تسهیل کند.
استاندار زنجان با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه باید از اساتید دارای مرتبه استادتمام بهرهمند شود تا کیفیت تربیت معلم در استان و کشور ارتقا یابد.
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