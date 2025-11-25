پرواز بالگرد هوانیروز کرمانشاه برای نجات مصدوم حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مأموریت‌های مردمیاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، بالگرد اورژانس هوایی پایگاه هوانیروز کرمانشاه عصر سه شنبه برای امدادرسانی به مصدومان یک سانحه رانندگی در شهرستان سرپل‌ذهاب به پرواز درآمد.

پس از اجرای عملیات نجات و انجام اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه، یکی از مصدومان با وضعیت جسمی نامناسب توسط تیم امدادی هوانیروز به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل و جهت ادامه مداوا به کادر درمان تحویل داده شد.

گفته می‌شود این عملیات در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل اصول ایمنی توسط تیم امدادی و پروازی هوانیروز انجام گرفت و نقش مؤثری در نجات جان مصدوم داشت.

مأموریت‌های مردمیاری ارتش در استان کرمانشاه با هدف افزایش آمادگی نیروهای امدادی و حمایت از مردم در شرایط اضطراری همچنان ادامه دارد.