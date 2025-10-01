مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری تعداد مأموریتهای انجام شده توسط موتورولانسهای سطح شهرستان کرمانشاه به ۱۲۴۳ مورد رسیده است.
وی افزود: این مأموریتها بخش گستردهای از خدمات اورژانسی را شامل میشود که مهمترین آنها رسیدگی به بیماران دچار سکته مغزی، سکته قلبی، عملیات احیای قلبی ریوی، امدادرسانی به مصدومان حوادث ترافیکی و سایر موارد اورژانسی بوده است.
قلعهسفیدی با بیان اینکه موتورولانسها در شرایط خاص و مناسبتهای مهم نیز نقشی مؤثر ایفا کردهاند، خاطرنشان کرد: این واحدها در ایام اربعین حسینی، تاسوعا و عاشورا، روز ارتش و همچنین راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه به صورت فعال و شبانهروزی حضور داشتند و به مردم خدماترسانی کردند.
وی با اشاره به ظرفیت موجود در شهرستان کرمانشاه گفت: هماکنون شش دستگاه موتورولانس در شهرستان در حال خدمترسانی به مردم شریف استان هستند و توانستهاند نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی به بیماران ایفا کنند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه این ناوگان افزود: امید است با حمایتهای لازم، تمامی پایگاههای اورژانس شهری استان به موتورولانس مجهز شوند.
وی تصریح کرد: تجهیز پایگاهها به این وسیله امدادی میتواند زمان رسیدن نیروهای اورژانس بر بالین بیماران را به شکل قابل توجهی کاهش دهد و در نجات جان هماستانیها نقش حیاتی ایفا کند.
نظر شما