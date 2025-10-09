مدیرکل شیلات بوشهر: محدودیت جدی برای صید پرساین اعمال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی ظهر پنجشنبه در نشستی با محوریت ساماندهی و نظارت بر شیوه صید پرساین در فرمانداری شهرستان کنگان با اشاره به نتایج پژوهش‌های انجام‌شده درباره میزان ذخایر محدود ساردین در آب‌های استان گفت: بر اساس ارزیابی‌های علمی، فقط ۱۴ شناور دارای پروانه بهره‌برداری از گونه ساردین مجاز به استفاده از روش پرساین هستند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: این شناورها نیز تنها در بازه زمانی تعیین‌شده با همکاری پژوهشکده میگوی کشور و تحت نظارت دقیق مجاز به فعالیت خواهند بود.

وی تأکید کرد: هیچ شناور یا قایق دیگری حق استفاده از روش پرساین را ندارد و برای همین ۱۴ شناور نیز امسال قوانین سخت‌گیرانه‌تری اعمال می‌شود، در صورت تخلف و تکرار آن طبق قوانین و دستورالعمل جدید علاوه بر جریمه، در صورت تکرار پروانه صید شناور متخلف نیز باطل خواهد شد.

امینی افزود: روش صید پرساین یکی از روش‌های بسیار مخرب برای ذخایر آبزی است و کنترل آن برای حفظ تعادل اکولوژیک دریا و معیشت صیادان ضروری است، امیدواریم یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با همکاری دستگاه قضایی دریابانی ، بتوانیم به طور جدی با هرگونه صید غیرمجاز به‌ویژه صید به روش پرساین و ترال مقابله کنیم.

این نشست در پی اعتراض جمعی از صیادان منطقه نسبت به صید غیرقانونی ساردین با روش پرساین با حضور مدیرکل شیلات استان بوشهر، فرماندار شهرستان کنگان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، نمایندگان دریابانی ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صیادی، مسئول امور شیلاتی شهرستان کنگان و جمعی از صیادان برگزار شد، آخرین وضعیت صید ساردین در آب‌های جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ، صیادان نیز با بیان مشکلات و نگرانی‌های خود خواستار افزایش نظارت میدانی و برخورد قاطع با متخلفان شدند. مسئولان شهرستان و شیلات نیز بر پیگیری جدی این موضوع و حمایت از صیادان قانونی تأکید کردند.