به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شامگاه سه شنبه در آئین امضا چهار قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان در حوزه‌های تجاری، فرهنگی و مسکونی گفت: در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، شاهد میزان مطلوبی از رشد سرمایه‌گذاری در شهر کرمان هستیم.

وی از سرمایه‌گذاران پای کار طرح‌های استان کرمان و تنوع در پروژه‌ها نیز قدردانی کرد و افزود: کرمان به عنوان یک شهر در حال توسعه، مرکز استان و شهر کانونی در جنوب شرق کشور؛ توجیه لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و گسترده‌تر دارد.

استاندار کرمان با بیان اینکه هر سرمایه‌گذاری، قدم بلندی در راستای توسعه و آبادانی شهر است اظهار داشت: بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری علاوه بر بعد اقتصادی، در سیما و منظر شهری، توسعه گردشگری شهری و تسهیل خدمات رسانی به مردم، اتفاقات خوبی را رقم می‌زنند.

طالبی، تصریح کرد: پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری اتفاقات خوبی در ابعاد مختلف رقم می‌زند و از این دست فرصت‌ها نیز در کرمان زیاد داریم.

استاندار کرمان، با اشاره به تقویت کارنامه شهرداری و شورای شهر تا زمان باقی مانده از سال و دوره شوراهای اسلامی، برگزاری همایش سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها را فرصت خوبی دانست که به فعال شدن ذهن‌ها نسبت به خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب ایده‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

طالبی، گفت: مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری از جمله اصلاحات در قانون و آئین‌نامه‌ها و اهتمام دستگاه‌های خدمت رسان در توسعه طرح‌های شهری را پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تا امروز رشد خوبی در استان کرمان در حوزه سرمایه‌گذاری شاهد هستیم، ادامه داد: هر روز فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در استان کرمان خلق می‌شود.

استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد: کارنامه‌ای موفق از توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی مردم از مواهب سرمایه‌گذاری در شهر کرمان رقم زده شود.

شهردار کرمان نیز در این نشست گفت: جذب سرمایه‌گذار در شهرداری‌ها با دستگاه‌های اجرایی قابل قیاس نیست.

محسن تویسرکانی، افزود: با اصلاح در آئین‌نامه قانون درآمدهای پایدار برای جذب سرمایه‌گذار در شهرداری‌ها، گام‌های بلندتری می‌توانیم برداریم.

وی ابراز داشت: امسال از ۷ هزار میلیارد تومان برای آورده سرمایه‌گذاران به شهرداری و سهم شهرداری نیز از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است.

گفتنی است این قراردادها شامل مجتمع تجاری، فرهنگی و اقامتی میلاد، مجتمع فروشگاهی شهروند، مجتمع مسکونی ویلا و مجتمع تجاری و مسکونی حسن‌آباد با مجموع سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان است.