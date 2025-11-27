جاده مناسب؛ کلید ماندگاری جمعیت و احیای روستاهای همدان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها *محمدرضا بهرامی‌صفت: راه‌های روستایی نخستین و اساسی‌ترین بستر ارتباط مردم با شهر، خدمات عمومی و نیازهای حیاتی هستند و کیفیت این مسیرها نقشی تعیین‌کننده در تداوم زندگی در روستاها دارد.

در بسیاری از مناطق، خانواده‌ها هر روز برای مراجعه به بیمارستان، تهیه دارو، حضور دانش‌آموزان در مدارس شهری، انجام امور اداری، خرید مایحتاج، فروش محصولات کشاورزی و حتی رفت‌وآمد شغلی خود به شهر نیاز دارند و وقتی مسیر دسترسی نامناسب باشد، هر سفر ساده می‌تواند به یک چالش فرساینده تبدیل شود؛ چالشی که در برخی روستاها نه تنها هزینه زندگی را بالا می‌برد بلکه احساس ناامنی و ناپایداری ایجاد می‌کند و خانواده‌ها را در دو راهی ماندن یا مهاجرت قرار می‌دهد.

بهسازی جاده‌ها زمانی اهمیت واقعی خود را نشان می‌دهد که روشن شود هر کیلومتر جاده استاندارد در روستا، مستقیماً به سلامت و آسایش مردم گره خورده است.

سرعت انتقال یک بیمار قلبی به بیمارستان، امکان رساندن زنان باردار به مراکز درمانی در شرایط اضطراری، رفت‌وآمد دانش‌آموزان و معلمان در روزهای بارانی، حمل‌ونقل محصولات کشاورزی پیش از فساد، و کم‌کردن استهلاک خودروها و هزینه‌های سوخت، همگی در گرو کیفیت راه‌های روستایی است.

هر خانواده‌ای که بداند با یک جاده مناسب می‌تواند با امنیت و سرعت به خدمات ضروری دسترسی داشته باشد، بیشتر به ادامه زندگی در روستا اطمینان پیدا می‌کند و این اطمینان همان عاملی است که روند مهاجرت را متوقف می‌کند و زمینه ماندگاری جمعیت را فراهم می‌سازد.

وقتی یک روستا راه استاندارد دارد، زندگی در آن نه‌تنها دشوار نیست بلکه به گزینه‌ای جذاب تبدیل می‌شود؛ زیرا مردم می‌توانند از سکونت ارزان‌تر، آرامش محیطی، فضای سالم‌تر و اقتصاد محلی بهره‌مند شوند و در عین حال هر زمان لازم باشد با کمترین زمان و بیشترین ایمنی خود را به شهر برسانند. این ترکیب، همان چیزی است که توسعه روستایی را پایدار می‌کند و از خالی‌شدن تدریجی روستاها جلوگیری به عمل می‌آورد.

بهسازی راه روستایی به معنای ایجاد پیوندی مطمئن میان روستا و شهر است؛ پیوندی که هم زندگی روزمره مردم را آسان می‌کند و هم چرخه اقتصادی منطقه را فعال نگه می‌دارد. آینده روستاها در گرو همین مسیرهاست؛ مسیرهایی که اگر کیفیت و استاندارد لازم را داشته باشند، می‌توانند نه فقط ماندگاری جمعیت، بلکه رشد دوباره روستاها و بازگشت خانواده‌هایی را رقم بزنند که سال‌ها پیش از سر ناچاری مهاجرت کرده‌اند.

در سال‌های اخیر مشاهده شده هرگاه روستایی صاحب راه مناسب شده، چهره اجتماعی و اقتصادی آن نیز دگرگون شده است. قیمت زمین‌ها تثبیت و حتی افزایش پیدا کرده، کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی دوباره جان گرفته و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان محلی با بازارهای شهری آسان‌تر شده است.

جوانانی که پیش‌تر راه ناامن و پرهزینه را مانع رفت‌وآمد روزانه می‌دانستند، دوباره امکان فعالیت شغلی در شهر را بدون ترک روستا پیدا کرده‌اند و همین تغییر موجب شده برخی خانواده‌ها که پیش‌تر مهاجرت کرده بودند، بازگشت به روستا را انتخاب کنند.

به این ترتیب بهسازی راه تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه راهی برای احیای امید، ایجاد مهاجرت معکوس و بازسازی حیات اجتماعی روستاهاست.

بزرگ‌ترین طرح بهسازی روستایی همدان با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان وارد فاز جدید شد

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز و پیشرفت طرح گسترده آسفالت و بهسازی روستاهای همدان اظهار کرد: طرح آسفالت و بهسازی راه‌های روستایی همدان با مجموعاً ۸۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی تأمین‌شده و امروز این طرح به یکی از محوری‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای استان تبدیل شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح روند اجرای این پروژه افزود: فاز جدید عملیات با اتکا به ۳۰ میلیارد تومان قیر و ۵۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی وارد مرحله اجرا شده و در کنار آن، بخشی از منابع توازن ملی و اعتبارات در اختیار نماینده نیز برای تقویت طرح به کار گرفته شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این حجم از تأمین منابع نشان می‌دهد مسیر توسعه روستایی در همدان به صورت هدفمند و بر مبنای برنامه‌ریزی دقیق در حال پیشرفت است.

وی درباره روستاهای مشمول طرح گفت: در مرحله حاضر، عملیات آسفالت‌ریزی و بهسازی در روستاهای مهدی‌آباد، چشین، امزاجرد و آبشینه آغاز شده و بخش‌هایی از روستاهای شهرستان فامنین و حوزه قهاوند نیز رسماً وارد چرخه اجرای پروژه شده‌اند.

به گفته حاجی‌بابایی، انتخاب این مناطق بر اساس نیازسنجی کارشناسی و اولویت‌بندی زیرساختی انجام شده و هدف نهایی آن «ارتقای کیفیت سکونت، بهبود زندگی مردم، و شکل‌گیری زیرساخت‌های پایدار توسعه» است.

نایب‌رئیس مجلس در ادامه با اشاره به دامنه وسیع‌تر طرح، مجموعه‌ای از روستاهایی را برشمرد که طی ماه‌های اخیر عملیات بهسازی در آن‌ها یا آغاز شده یا به پایان رسیده است.

وی عنوان کرد: روستاهای موی‌جین، توییجین، یکن‌آباد، خیرآباد، رزج، مهدی‌آباد، چشین، امزاجرد، آبشینه، سولان، بوبک‌آباد، قره‌خلر، عبدالرحیم، کوزره، شیرین‌آباد، دیزج، سرخ‌آباد و تعدادی دیگر از روستاها، همگی در فهرست رسمی این طرح ملی قرار گرفته‌اند و عملیات آسفالت‌ریزی و بهسازی مناسب و گسترده در آن‌ها اجرا شده است.

بهبود کیفیت راه‌ها؛ عامل مستقیم کاهش هزینه‌های روزمره مردم و افزایش امنیت تردد در مناطق کم‌برخوردار

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ذکر دقیق نام روستاها اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد که اعتبارات ملی اختصاص‌یافته به‌طور کامل در مسیر خود هزینه شده و مناطق هدف به شکل واقعی و عملیاتی تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

حاجی‌بابایی افزود: چنین پروژه‌هایی، علاوه بر آسفالت و بهسازی راه‌ها، نقش مستقیم در تثبیت جمعیت روستایی، جلوگیری از مهاجرت، تسهیل حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌های روزمره مردم و ایجاد بسترهای جدید اشتغال پایدار دارد.

وی با اشاره به اینکه بهسازی راه‌های روستایی یکی از ارکان اصلی توسعه محلی است، گفت: ایجاد مسیرهای استاندارد و مطمئن، دسترسی مردم به خدمات آموزشی، بهداشتی، کشاورزی و تجاری را افزایش می‌دهد و کیفیت زندگی را به شکل محسوسی ارتقا می‌بخشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این عملیات عمرانی، به‌ویژه در مناطق محروم‌تر، نقشی اساسی در تقویت اقتصاد روستاها و کاهش فشارهای معیشتی دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در پایان عنوان کرد: اجرای این طرح‌ها با نظارت مستمر و پیگیری دقیق ادامه خواهد یافت تا تمامی روستاهای هدف، به استانداردهای لازم برسند و زمینه توسعه هماهنگ و پایدار در سطح استان فراهم شود.

به گفته وی، این مسیر آغاز یک تحول زیرساختی بزرگ در مناطق روستایی همدان است؛ تحولی که آثار آن طی سال‌های آینده به‌وضوح در زندگی مردم دیده خواهد شد.

در پایان گفتنی است، تقویت راه‌های روستایی تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه گامی اساسی برای حفظ جمعیت، رونق اقتصادی و تضمین دسترسی مردم به خدمات حیاتی است؛ مسیری که با تداوم آن می‌توان آینده‌ای پایدارتر و متوازن‌تر برای روستاهای همدان ترسیم کرد.