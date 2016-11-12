بهسازی ۱۱ روستای مسیر راه کربلا در استان کرمانشاه

جعفر نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهسازی روستاهای استان کرمانشاه خبر داد و گفت: به منظور بهسازی روستاهای مرزی کشور کار بهسازی ۲۵ روستای مرزی در استان کرمانشاه به صورت سالیانه به این نهاد سپرده شده است.

وی حفظ جمعیت موجود در روستا و جلوگیری از مهاجرت روستائیان را از جمله اقدامات و برنامه‌های بنیاد مسکن دانست افزود: در این زمینه اعتبارات و تسهیلات جداگانه و خاصی برای توسعه روستاها اختصاص داده شده است تا علاوه بر حفظ جمعیت موجود در روستاها و تامین امنیت، شاهد توسعه پایدار اقتصادی در این مناطق باشیم.

بهسازی بافت با ارزش در ۶ روستای استان کرمانشاه

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه، از اختصاص ۱۰ هزار تن قیر رایگان برای ۳۴ روستای استان طی امسال خبر داد و گفت: سال گذشته نیز ۵۰۰۰ تن قیر رایگان جهت اجرای آسفالت در معابر با همکاری دهیاری ها توسط بنیاد مسکن اختصاص داده شد و طی آن ۶۸ کیلومتر جاده داخل روستا، ۱۱ کیلومتر معبر در ۱۶ روستای استان بهسازی و آسفالت شد.

نصوری به بهسازی بافت با ارزش و روستاهای دارای این بافت و آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: توسعه این روستاها از جمله برنامه های ما در قالب طرح هادی روستایی است و ۸۵ روستا به این منظور در کشور شناسایی شده اند که از این تعداد ۶ روستا در استان کرمانشاه واقع شده است.

وی از بازسازی ۱۰۰ درصدی روستاهای هجیج و شمشیر خبر داد و گفت: بازسازی فاز اول و فاز دوم روستای زردویی نیز انجام شده و فاز سوم در حال انجام است.

بازسازی بافت با ارزش روستاهای کرم بست و توت شامی

نصوری گفت: هم چنین بازسازی روستای «شرکان» نیز امسال کلید خواهد خورد. بازسازی روستاهای کرم بست و توت شامی نیز در دستور کار است.

این مقام مسئول هم چنین از بهسازی روستاهای هدف گردشگری در استان خبر داد و گفت:طی این اقدام که با کمک دستگاه های ذیربط چون میراث فرهنگی انجام می شود، ۱۴ روستای هدف گردشگری در استان بهسازی و مقاوم سازی خواهند شد.

معاون بنیاد مسکن استان کرمانشاه از اجرای طرح هایی چون مسافرکاشانه در قالب این طرح خبر داد و گفت: ایجاد فضای سبز و سرویس بهداشتی عمومی برای گردشگران از جمله اقدامات مورد نظر در این طرح است.

آغاز عملیات بهسازی روستای هدف گردشگری پیران

وی از انجام بهسازی روستای «کانی شریف» روانسر نیز خبر داد و گفت: در این قالب بهسازی روستای پیران به عنوان روستای هدف گردشگری در دستور قرار گرفته و به زودی اجرای آن کلید خواهد خورد. این طرح حدود ۳ تا ۴ سال به طول می انجامد.

معاون بنیاد مسکن استان کرمانشاه به اجرای طرح ویژه توسعه روستاهای مسیر گردشگری استان در مسیر کربلا اشاره کرد و گفت: ۶۱ روستا در این مسیر وجود دارد که کار بهسازی ۱۱ روستای آن شامل علی آباد پل شکسته، رحمت آباد و رستم آباد از توابه شهرستان کنگاور، سراب بید سرخ و میر عزیزی از توایع شهرستان صحنه، مبارک آباد شهرستان هرسین، حسن آباد، کریم حاصلی سفلی و کریم حاصلی اولیا از شهرستان اسلام آباد غرب، سرمیل از توابع دالاهو و حبیب وند و قره بلاغ اعظم از توابع شهرستان سرپل ذهاب در دست اقدام است.

وی از اجرای این طرح در روستای مذکور خبر داد و تصریح کرد: بهسازی و مقاوم سازی روستاهای مذکور از جمله اقدامات در دست انجام است.

اجرای طرح روستای منظومه ای در استان کرمانشاه

نصوری از اجرای طرح توسعه روستای منظومه ای نیز در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: در این طرح تمام پتانسیل ها و موقعیت های کشاورزی، بهداشتی، ارتباطی و گردشگری بخش برای توسعه با هم در نظر گرفته می شود که تاکنون این طرح برای روستاهای شهرستان سنقر تهیه شده است.

وی اشاره ای به اجرای طرح هادی روستایی در روستاهای استان داشت و گفت: در کل استان ۱۷۳۱ روستا تهیه طرح شده که تعدادی از آنها در برنامه ششم باز نگری می شود. سال گذشته نیز طرح هادی ۱۲۵ روستا بازنگری شده است.

اجرای طرح هادی روستایی در ۶۷ روستای استان کرمانشاه

معاون بنیاد مسکن استان کرمانشاه از اجرای طرح هادی روستایی در ۶۲۱ روستای در استان خبر داد و گفت: امسال نیز ۶۷ روستای استان مصوب شده که به اجرا در آید.

وی از وجود حدود ۳۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه در روستاهای استان خبرداد. گفت: برابر اعلام سازمان مدیریت و برنامه و بودجه نرخ اشتغال بخش کشاورزی در روستاها ۴۷ درصد است و بیش از ۸۰ درصد گوشت و ۶۰ درصد لبنیات کشور در داخل روستاها و توسط عشایر تامین می‌ شود.