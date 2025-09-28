  1. استانها
  2. اردبیل
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

رحیمی: عملیات آسفالت معابر روستاهای بیله سوار در حال اجرا است

اردبیل- مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بیله سوار گفت: عملیات بهسازی و آسفالت معابر روستاهای بیله سوار در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رحیمی صبح یکشنبه در بازدید از آسفالت معابر روستای نظرعلی بلاغی از توابع بخش قشلاقدشت بیله سوار اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت معابر روستایی و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیله سوار طرح‌های زیرسازی، روسازی و آسفالت معابر روستاها را در دستور کار قرار داده است.

وی از اجرای گسترده خدمات عمرانی در سطح روستاهای این شهرستان خبر داد و افزود: در راستای بهبود وضعیت معابر روستایی و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بیله سوار طرح‌های زیرسازی، روسازی و آسفالت معابر روستاها را در دستور کار قرار داده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بیله سوار ادامه داد: بر همین اساس، روستای نظرعلی بلاغی جزء روستاهای هدف اجرای بهسازی و آسفالت معابر بوده که به میزان ۵۵۰۰ مترمربع آسفالت مکانیزه داخل معابر روستا از محل اعتبارات استانی و قیر رایگان در حال اجرا می باشد.

رحیمی در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به روستاییان و توسعه زیرساخت‌های عمرانی در مناطق محروم همواره از اولویت‌های بنیاد مسکن است و با جدیت در این مسیر گام برمی‌داریم.

