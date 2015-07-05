فاز یک طرح هادی در ۴۸۳ روستای همدان اجرا شد

حسن ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هزار و ۳۷ روستا دارای سکنه در استان وجود داد که همه آنها شامل طرح هادی می شوند، اظهار داشت: استان همدان اولین استانی بوده که طرح هادی روستایی را به عنوان طرح راهبردی و توسعه ای در کشور انجام داده است.

وی بیان داشت: بنیاد مسکن استان همدان به عنوان معین آمادگی کمک به استان هایی که طرح هادی آنها تکمیل نشده را دارد و خدمات فنی و مهندسی ارائه می دهد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان در ادامه بیان داشت: در فرآیند اجرای طرح هادی در استان همدان ۹۴۱ بالای روستای ۲۰ خانوار وجود دارد که تاکنون در ۴۸۳ روستا عملیات اجرایی فاز یک طرح هادی شروع شده است.

ظفری با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری ۵۴ پروژه عمرانی روستایی و بهسازی به اتمام می رسد، اظهار کرد: عملیات آسفالت این تعداد روستا در سال جاری به پایان می رسد.

وی شاخص بهره مندی روستاهای استان همدان از طرح هادی را ۴۹ درصد عنوان کرد و گفت: متوسط کشوری شاخص بهره مندی از طرح هادی ۳۷ درصد بوده که استان همدان در کشور پیشتاز است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان در این خصوص افزود: بالا بودن شاخص استان همدان در اجرای طرح هادی به معنی این نیست که روستاهای استان نیاز به بهسازی ندارند.

ظفری نیاز امروز جامعه روستایی را تامین آب شرب و بهسازی معابر روستا ها اعلام کرد و بیان داشت: امیدواریم در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه نگاه ویژه ای به روستاها شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح هادی و بهسازی روستاهای استان همدان ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است، بیان داشت: ۳۲۵ میلیارد تومان برای اجرای عملیات فاز یک طرح هادی در روستاها و اتمام پروژه های نیمه تمام نیاز است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان بیان کرد: امیدواریم با همیاری و مشارکت مردم و دهیاران روستاهای استان همدان از خدمات بهسازی بهره مند شوند.