ابرو و چشین زیر ذره بین/26 روستای همدان با مشکل آب شرب مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید یک روزه رئیس شورای اسلامی شهرستان همدان، از نبود فضای ورزشی مناسب در روستای چشین و ابرو خبر داد و گفت: پیگیری این مشکل و احداث سالن ورزشی مناسب برای نوجوانان و جوانان این روستاها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مشارکت و همکاری روستاییان در بهسازی و آبادانی روستاها بسیار مؤثر بوده و مدیران دستگاه‌های اجرایی را در پیشبرد کارها کمک خواهد کرد، گفت: همدلی اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای چشین و ابرو با اهالی روستا قابل توجه است.

روستائیان برای آبادانی و بهسازی مشارکت کنند

دباغیان گفت: مردم این دو روستا مشارکت و همکاری خوبی با دستگاه‌های اجرایی برای بهسازی و آبادانی روستا دارند که این امر تأثیر بسزایی در تسریع آبادانی روستا خواهد داشت.

دباغیان بیان مسائل و مشکلات از طرف مردم روستا و پیگیری آن‌ها توسط دهیاران و اعضای شورا را مهم دانست و تأکید کرد: مشکلات را باید با پیگیری‌های مستمر به مدیران ادارات منتقل کرد و در صورتی که امکان حل مسائل در سطح استان وجود ندارد باید با انتقال و بیان آن‌ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امور را پیگیری کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان فامنین و همدان قول همکاری را در زمینه رفع مشکلات روستاییان داده‌اند، اظهار داشت: بررسی و رسیدگی به مشکلات مردم از وظایف شوراها است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان همدان با اشاره به همکاری مردم روستای چشین در امر عقب‌نشینی ساختمان‌ها و تعریض معابر افزود: بعد از اتمام تعریض معابر این روستا سازمان بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی کارهای عمرانی و اجرایی را آغاز می کند.

مشکل شبکه فاضلاب و آب روستای چشین رفع شود

فاطمه دباغیان بر رفع مشکل شبکه فاضلاب و آب روستای چشین تأکید کرد و گفت: روستاییان نقش بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس داشتند و توجه به مطالبات و رفع مشکلات آن‌ها امری ضروری است.

وی اصلاح نقاط حادثه‌خیز روستا و توجه به آسفالت معابر فرعی و اصلی روستایی را از نکات مورد توجه دانست و افزود: با تعامل و همکاری روستاییان می‌توان در راستای رفع بسیاری از مشکلات گام برداشت.

وی با بیان اینکه بعضی از خدمات در روستاها در مدت زمان کوتاهی جوابگو است، افزود: روستاییانی که علاقمند به تعریض باغ خود برای ایجاد جاده اصلی هستند، باید برای اخذ مجوز خانه باغی مطابق با ضوابط قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.

26 روستای بخش مرکزی همدان با مشکل آب شرب مواجهند

بخشدار بخش مرکزی همدان نیز با بیان اینکه 26 روستای این بخش با مشکل آب شرب مواجهند، گفت: افزایش اعتبارات برای بهسازی، آب شرب و ایجاد شبکه فاضلاب راهگشای بسیاری از مشکلات روستاها است.

محمدجواد سیفی با تأکید بر رفع مشکلات روستاها، اجرای سه طرح مقاوم‌سازی مسکن روستایی، توسعه بخش کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون باغات و کشاورزی را از اقدامات مهم دولت در آبادانی روستاها برشمرد و اضافه کرد: برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه باید روستاییان را به امر مقاوم‌سازی منازل تشویق کرد.

سیفی با بیان اینکه تاکنون حدود یک میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی در همدان پرداخت شده است، یادآور شد: توسعه بخش کشاورزی فرصت بسیار مناسبی برای تقویت روستاها است.

تسهیلات کشاورزی زمینه آبادانی روستاهاست

وی پرداخت 85 درصد تسهیلات توسط دولت برای توسعه مکانیزاسیون باغات و بخش کشاورزی را فرصت خوبی دانست و گفت: استفاده از این طرح‌ها علاوه بر آبادانی روستا در امر اشتغال نیز بسیار حائز اهمیت است.

معاون عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان نیز مشارکت مردم، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای چشین و ابرو در بهسازی و مقاوم‌سازی روستا را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مطالبات و خواسته‌های تمامی روستاییان در زمینه‌های بهسازی، زیباسازی و مبلمان روستا به حق بوده و باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

محمود امیری با اشاره به محدودیت منابع اعتباری سازمان بنیاد مسکن اظهار داشت: بر این اساس باید روستاییان با نمایندگان مجلس جلساتی را برای جذب اعتبارات فرا استانی داشته باشند.

اعتبارات عمرانی روستاهای همدان کافی نیست

امیری با بیان اینکه تنها هشت درصد اعتبارات تملک دارایی‌ها برای عمران روستاها اختصاص یافته است، افزود: این درصد اعتبارات کافی نبوده و باید بودجه دائمی فراتر از اعتبارات استانی برای رفع مشکلات بهسازی و آبادانی روستاها اختصاص یابد.

وی در بررسی مشکلات روستای چشین اظهار داشت: بافت قدیم این روستا مشکل تردد خودروها را ایجاد کرده بود که با پیگیری‌های دهیار و شورای اسلامی روستا و مشارکت خوب مردم معابر بازگشایی شد.

امیری از اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار برای عمران روستای چشین خبر داد و اضافه کرد: درصورت ابلاغ این اعتبار عملیات اجرایی و عمرانی آن شروع خواهد شد.

وی افزود: در کنار این بودجه استانی با ابلاغ اعتبارات ملی، تکمیل پروژه‌ها روستاهای ابرو و چشین جزو اولویت‌ها قرار خواهند گرفت.

ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها مشکل آفرین شده است

وی ادامه داد: ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله مشکلات روستاها است که اگر این امر کنترل نشود نه تنها به چهره و بافت روستا آسیب وارد می‌کند بلکه معضلی برای سال‌های آینده خواهد بود.

محمود امیری روستاهای ابرو و چشین را از مناطق خوش آب و هوا دانست و گفت: مسئولان باید علاوه بر حفظ بافت و محیط طبیعی روستا از تخریب اراضی کشاورزی و باغات آن‌ها جلوگیری کنند.

امیری با اشاره به خطی شدن روستای ابرو تأکید کرد: بایداز خطی شدن بیش از حد این روستا جلوگیری به عمل آید، چرا که این امر معضلات دیگری به دنبال خواهد داشت.

وی یادآور شد: در سال جاری برای بهسازی روستای ابرو 100 میلیون تومان اعتبار هزینه شده و برای 400 واحد سند روستایی صادر شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان همدان توجه به بهسازی و آبادانی روستاها را مهم دانست و گفت: بنیاد مسکن در روستای ابرو در امر بهسازی و عمران معابر اصلی به خوبی عمل کرده است.

رعایت عدالت در توزیع اعتبارات روستایی لحاظ شود

معصوم علیزاده رعایت توزیع اعتبارات در روستاها را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع ضروری است تمهیدات لازم برای آبادانی روستاها اندیشیده شود.

وی با اشاره به مشکل آب شرب روستای چشین یادآور شد: با توجه به آلودگی آب این روستا حل این مشکل باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان همدان نیز از پرداخت 40 فقره تسهیلات مسکن برای روستای چشین خبر داد و گفت: تاکنون 40 نفر در این روستا سند مالکیت دریافت کرده‌اند.

100 میلیون تومان برای بهسازی چشین در نظر گرفته شد

علی پورقاسمی با اشاره به بازگشایی معابر روستای چشین اظهار داشت: در صورت حل مشکل فاضلاب این روستا از محل اعتبارات سال 90 حدود 100 میلیون تومان برای بهسازی آن هزینه خواهد شد.

پورقاسمی تأکید کرد: مقاوم‌سازی منازل روستایی از موارد بسیار مهمی است که روستاییان باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان همدان نیز با اشاره به مشکل آب شرب روستای چشین اظهار داشت: با توجه به کاهش نزولات آسمانی، این روستا آب‌دهی مناسبی نداشته و در صورت تأمین اعتبار می‌توان با خریداری یکی از چاه‌های این روستا مشکل آب را حل کرد.

تأمین اعتبارات رفع مشکل آب روستای چشین در اولویت است

هوشنگ ملکی با بیان اینکه با تأمین اعتبارات رفع مشکل آب روستای چشین در اولویت قرار دارد، گفت: متأسفانه مشکل ایجاد شبکه فاضلاب روستایی مربوط به استان‌های کل کشور است و اعتبار خاصی برای این امر تخصیص نمی‌یابد.

ملکی افزود: در استان همدان تنها 10 روستا دارای شبکه فاضلاب هستند.

وی با بیان اینکه آب هیچ یک از روستاهای استان همدان آلوده نیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه در دو سال گذشته آزمایشگاهی میکروبی در شرکت آبفار راه‌اندازی شده و بر این اساس آب‌های تمامی روستاهای استان بررسی می‌شود که به همین دلیل در هیچ روستایی آلودگی شیمیایی و فلزات سنگین در آب مشاهده نشده است.

نقاط حادثه خیز چشین اصلاح می شود

رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان همدان نیز از اعزام اکیپ نقشه برداری برای حل مشکل پیچ خطرناک جاده چشین خبر داد و افزود: بهسازی و آسفالت راه های روستایی از موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دهیار روستای ابرو نیز به بیان مشکلات این روستا پرداخت و گفت: مسیر اصلی راه این روستا نیاز به ایجاد سرعت کاه دارد، چرا که این مسیر حادثه‌خیز بوده و سالانه تعدادی از افراد به دلیل همین مشکل جان خود را از دست می‌دهند.

بختیاری تکمیل دیوار حائل کنار سالن ورزشی در حال احداث و آسفالت کوچه‌های فرعی روستای ابرو را ضروری دانست.

رئیس شورای اسلامی روستای چشین به بیان برخی از مشکلات این روستا پرداخت و گفت: نبود شبکه فاضلاب یکی از مشکلات اساسی در این روستاست به طوری که آب آشامیدنی را نیز تحت تأثیر قرار داده و چاه‌های حفر شده را نیز آلوده کرده است.

حل مشکل آب چشین گره خورده است

طهماسبی با بیان اینکه 26 سال است که برای حل مشکل آب نامه‌نگاری می‌کنیم، اما حل نشده است، افزود: به علت نبود شبکه فاضلاب، بخشی از فاضلاب منازل وارد رودخانه شده و موجب آلودگی می‌شوند که این امر هم برای اهالی روستا و هم برای مسافران مضر است.

وی جابه‌جایی تیرهای برق در اواسط کوچه‌ها و معابر را خواستار شد و اظهار داشت: رفع پیچ جاده چشین که حوادثی را به دنبال دارد و ارائه تسهیلات به تعریضی‌های صورت گرفته از دیگر درخواست‌های اهالی روستای چشین است.

گفتنی است در این بازدید مقرر شد اصلاح مشکلات پیچ جاده روستای چشین، مشکل آب شرب، احداث فضای ورزشی و آسفالت معابر هر دو روستای چشین و ابرو پیگیری و رفع شود.