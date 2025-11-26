ماکرون: نباید هیچ محدودیتی بر تعداد نیروهای مسلح اوکراین اعمال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در سخنانی مخالفت خود را با اعمال هرگونه محدودیت بر تعداد نیروهای مسلح اوکراین در چارچوب طرح حل و فصل مناقشه این کشور اعلام کرد.

وی به خبرنگاران گفت: مذاکرات در ژنو نشان داد که نباید هیچ محدودیتی بر ارتش اوکراین اعمال شود.

این اظهارات در نشست مجازی کشورهای حامی اوکراین صورت گرفت که رهبران فرانسه، انگلیس و آلمان در آن شرکت کردند و وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، برای اولین بار به آن پیوست.

سران انگلیس، فرانسه و آلمان در این نشست گفتند هر طرحی برای پایان جنگ اوکراین، باید به‌صورت کامل مورد توافق کی‌یف باشد.

