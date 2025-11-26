  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ آذر ۱۴۰۴، ۵:۳۲

ماکرون: نباید هیچ محدودیتی بر تعداد نیروهای مسلح اوکراین اعمال شود

ماکرون: نباید هیچ محدودیتی بر تعداد نیروهای مسلح اوکراین اعمال شود

رئیس‌جمهور فرانسه در نشست تروئیکای اروپایی درباره اوکراین گفت: نباید هیچ محدودیتی بر تعداد نیروهای مسلح اوکراین اعمال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در سخنانی مخالفت خود را با اعمال هرگونه محدودیت بر تعداد نیروهای مسلح اوکراین در چارچوب طرح حل و فصل مناقشه این کشور اعلام کرد.

وی به خبرنگاران گفت: مذاکرات در ژنو نشان داد که نباید هیچ محدودیتی بر ارتش اوکراین اعمال شود.

این اظهارات در نشست مجازی کشورهای حامی اوکراین صورت گرفت که رهبران فرانسه، انگلیس و آلمان در آن شرکت کردند و وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، برای اولین بار به آن پیوست.

سران انگلیس، فرانسه و آلمان در این نشست گفتند هر طرحی برای پایان جنگ اوکراین، باید به‌صورت کامل مورد توافق کی‌یف باشد.

کد خبر 6668517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها