سفر قریب‌الوقوع ویتکاف به روسیه

معاون رئیس جمهور روسیه از سفر قریب الوقوع فرستاده ویژه ترامپ به مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یوری اوشاکوف معاون رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا طی روزهای آتی به مسکو سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، سفر قریب الوقوع ویتکاف به مسکو در رأس یک هیئت متشکل از مسئولان دولت آمریکا صورت خواهد گرفت.

پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که قبل از دستیابی به توافق پایان جنگ اوکراین با پوتین و زلنسکی دیدار نخواهد کرد.

وزیر ارتش آمریکا نیز که روز گذشته مذاکراتی با هیئت روسیه در ابوظبی داشته با یک هیئت اوکراینی طی روزهای آتی دیدار خواهد کرد.

