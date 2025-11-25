  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

واکنش صریح روسیه به اظهارات «ماکرون»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات رییس جمهور فرانسه هشدار داد: کسانی که به صورت غیرقانونی اموال روسیه را نگه داشته‌اند، باید این اموال را بازگردانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در واکنش به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه اروپایی‌ها باید دارایی‌های مسدود شده روسیه را مدیریت کنند، گفت: تنها مسکو حق تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت دارایی‌های خود را دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد: کسانی که به طور غیرقانونی اموال روسیه را نگه داشته‌اند، اگر نمی‌خواهند که به عنوان سارق شناخته شوند و با سخت‌ترین پاسخ مواجه شوند، باید این اموال را بازگردانند.

گفتنی است که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه امروز پیشتر در سخنانی اعلام کرد: ما یک گروه کاری با ترکیه و ایالات متحده برای تضمین امنیت پس از جنگ در اوکراین تشکیل خواهیم داد. ما با متحدان اروپایی خود برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه هماهنگی خواهیم کرد. باید به حمایت از کی یف ادامه دهیم، به دنبال توافق صلح باشیم و با تحریم‌ها روسیه را تحت فشار قرار دهیم تا مسکو را به سمت مذاکرات جدی سوق دهیم.

