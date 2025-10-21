افت قیمت طلا پس از رکورد تاریخی در پی امید کاهش نرخ بهره

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای طلا در معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت؛ این افت در حالی رخ داد که امید سرمایه‌گذاران به کاهش دوباره نرخ بهره آمریکا و تقاضای ایمن برای طلا، روز گذشته قیمت‌ها را به رکوردی تازه رسانده بود.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۹ درصد کاهش به ۴۳۴۷ دلار و ۹۲ سنت رسید. همچنین معاملات آتی طلا در بازار کامِکس نیویورک با افت ۰.۰۲ درصدی در سطح ۴۳۵۸ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

بازارها تقریباً مطمئن‌اند فدرال رزرو آمریکا ۲۵ واحد پایه در ماه جاری و ۲۵ واحد دیگر در دسامبر از نرخ بهره خواهد کاست. این سیاست به سود طلاست، چرا که طلا دارایی‌ای بدون بازده است و در دوره نرخ‌های پایین، جذاب‌تر می‌شود.

انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا به‌دلیل تعطیلی ۲۰ روزه دولت فدرال به تعویق افتاده است. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در سپتامبر نسبت‌به سال قبل ۳.۱ درصد افزایش نشان دهد.

«کوین هست» مشاور اقتصادی کاخ سفید گفته است این تعطیلی احتمالاً تا پایان هفته به پایان خواهد رسید.

تعویق در انتشار داده‌ها، تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران فدرال رزرو را در آستانه اجلاس هفته آینده دشوار کرده است.

در حوزه تجاری، قرار است وزیر خزانه‌داری آمریکا این هفته در مالزی با معاون نخست‌وزیر چین دیدار کند تا از افزایش تعرفه‌های متقابل بر کالاهای دو کشور جلوگیری شود.

در میان دیگر فلزات گران‌بها، نقره با ۱.۳۰ درصد کاهش به ۵۰ دلار و ۷۳ سنت و پلاتین با افت ۰.۰۲ درصدی به ۱۶۳۲ دلار و ۱۷ سنت رسید.