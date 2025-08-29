قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۴/۶/۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا که در روز پنجشنبه به بالاترین رقم طی یک ماه گذشته رسیده بود، در آستانه یک افزایش قیمت ماهانه قرار دارد. پایین آمدن ارزش دلار و انتظار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه سپتامبر از قیمت طلا حمایت کرده‌است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۴ درصد کاهش به ۳۴۰۸ دلار و ۷۵ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۱۴ درصدی به ۳۴۶۹ دلار و ۴۰ سنت رسیده است.

شاخص دلار نسبت‌به ماه گذشته پایین آمده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر کرده‌است.

کریستوفر والر از مقامات فدرال رزرو آمریکا در روز پنجشنبه ضمن حمایت از کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت گفت موافق پایین آمدن نرخ بهره در ماه آینده میلادی و ۳ تا ۶ ماه آینده است.

تاجران حالا ۸۶ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره فدرال رزرو ۲۵ واحد در اجلاس ماه آینده این بانک کاهش یابد.

طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده، عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد.

سرمایه‌گذاران منتظر انتشار شاخص قیمت هزینه‌کرد مصرف فردی در آمریکا هستند که شاخص مورد علاقه‌ی فدرال رزرو برای تعیین تورم است. بدین ترتیب سرنخ‌های بیشتری در مورد سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا مشخص می‌شود.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۴۲ درصد کاهش به ۳۹ دلار و ۵۴ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۶۵ درصدی ۱۳۵۴ دلار و ۶۰ سنت معامله می‌شود.