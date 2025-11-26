به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی طرح جامع مدیریت آبهای سطحی تهران در منطقه ۱۹ تهران با تمرکز بر لولهگذاری و مرمت کانال اصلی بوستان شقایق آغاز شده است.
این کانال با حوضه آبریز حدود ۱۵۰ هکتار، یکی از کانالهای اصلی شبکه آب سطحی منطقه محسوب میشود که رواناب آن از انهار ناحیه ۲ و جنوب رینگ بوستان ولایت آغاز و پس از عبور از خیابان گلستان، بزرگراه تندگویان و داخل بوستان شقایق، نهایتاً به کانال بهمنیار قدیم در بوستان یاس متصل میشود.
طول کلی این کانال ۲۲۰۰ متر است که در حال حاضر حدود ۶۵۰ متر آن با لولههای بتنی ۱۲۰۰ میلیمتری جایگزین لولههای معیوب ۸۰۰ میلیمتری خواهد شد و ظرفیت انتقال آب در این مسیر حدود ۶۰ درصد افزایش مییابد. همچنین ترمیم و بهسازی ۶۰۰ متر از کانال قدیمی با افزایش ارتفاع به ۱.۸۰ متر انجام شده تا امکان تردد کارگران برای عملیات لایروبی فراهم شود.
بر اساس برآورد صورت گرفته این پروژه طی مدت ۱۲ ماه اجرا خواهد شد.
نظر شما