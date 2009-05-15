37 پروژه جمع آوری آبهای سطحی در تهران فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمد دنیامالی در حاشیه بازدید صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های در حال احداث جمع آوری آبهای سطحی با بیان این مطلب اظهار کرد : 37 پروژه در حال احداث جمع آوری آب های سطحی شهر تهران مجموعا با احتساب لوله ها ، کانال ها و تونل ها 138 کیلومتر طول دارد که امیدواریم براساس برنامه ریزی ها صورت گرفته تا پایان سال آینده این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: در پیش بینی های اولیه 350 کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی برای شهر تهران در نظر گرفته شده بود اما با توجه به گسترش شهر تهران در تلاشیم که در فاز نخست شبکه جمع آوری آب های سطحی را به 500 کیلومتر و به بعد 700 کیلومتر افزایش دهیم.

معاون شهردار تهران خاطر نشان کرد: کانال های جمع آوری آب های سطحی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند زیرا علاوه بر رسوبگیری و جلوگیری از ایجاد سیل و آب گرفتگی شهر ، سبب کاهش سرعت آب و کنترل و هدایت جریان آب های سطحی می شوند.

وی ادامه داد: در بارندگی های شدید مانند بارندگی اخیر که ظرف 3 ساعت میزان بارش حدود 23 میلی متر بود و این میزان در واقع 10 درصد کل متوسط بارندگی نرمال شهر تهران به حساب می آمد در صورتیکه شبکه جمع آوری آبهای سطحی تکمیل شود می توان قسمت اعظم این آبها را کنترل و هدایت کرد حال آنکه پیش بینی می شود امسال نیز با توجه به افزایش نزولات آسمانی میانگین بارندگی در تهران به 350 تا 400 میلی متر نیز برسد.

معاون فنی و عمران شهرداری تهران همچنین در مورد پروژ احداث کانال و حوضچه روسبگیر مسیل دارآباد گفت: این پروژه دارای 5 حوضچه است که هریک از آن ها 60 متر ابعاد و هزار 200 متر کانال دارد .

دنیا مالی؛ با بیان اینکه پروژه احداث کانال و حوضچه رسوب گیر مسیل دارآباد حدود 5/3 میلیارد تومان هزینه در برداشته افزود : این پروژه که از ابتدای سال 85 عملیات اجرایی آن آغاز شده با معارضین زیادی مواجه بوده اما تا ماه آینده عملیات اجرایی به پایان خواهد رسد.