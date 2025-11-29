فارس سه ماه بدون مدیرکل اقتصادی؛ سکوتی سنگین در روزهای تورمی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد*: در چشم‌انداز اداری استان فارس، جای خالی یک صندلی گاهی از هر سخنرانی و هر بخشنامه‌ای بلندتر فریاد می‌زند.

امروز در فارس، جای خالی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی دقیقاً چنین حکایتی دارد؛ صندلی‌ای که از شهریورماه تا امروز خالی مانده، و هر روزی که این غیبت ادامه دارد، نشانه‌ای از یک بی‌توجهی ساختاری است.

اقتصاد فارس ماه‌هاست روی ریلی حرکت می‌کند که پیچ‌ها و دست‌اندازهایش بیش از توان این قطار شده است. تولیدکنندگان کوچک میان افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا گیر افتاده‌اند؛ کشاورزان، که همیشه ستون فقرات اقتصاد استان بوده‌اند، با بحران‌های دوگانه خشکسالی و نوسانات بازار دست‌به‌گریبان‌اند؛ اصناف با رکود گردش مالی، مثل مغازه‌هایی که چراغشان کم‌نور شده، روزهای سختی را می‌گذرانند.

وقتی سفره مردم کوچک می‌شود، وقتی هر روز قدرت خرید مردم پایین‌تر می‌رود و امید کسب‌وکارها نازک‌تر می‌شود، نیاز به فرماندهی اقتصادی کارآمد از هر زمان دیگری جدی‌تر است.

اما درست در چنین برهه حساسی، استانداری فارس و به‌ویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس چنان سکوت و بی‌اعتنایی پیش گرفته‌اند که انگار این صندلی خالی هیچ تأثیری بر وضعیت استان ندارد.

شهریور با همه تلخی‌هایش گذشته، پاییز و آبان سپری شده، و حالا در آستانه زمستان، این غیبت عجیب ادامه دارد.

انگار نه انگار که نبود یک مدیرکل مهم در حوزه‌ای به‌این اندازه حساس، زنجیره تصمیم‌گیری اقتصادی فارس را نیمه‌کاره گذاشته است.

هماهنگی امور اقتصادی، در ذات خود، شبیه نخ تسبیح است؛ ده‌ها اداره، ده‌ها تصمیم، صدها مشکل و مطالبه روی یک محور باید جمع شود تا چرخه اقتصاد یک استان از هم نپاشد.

نبود این نخ یعنی دانه‌ها می‌لغزند، ایده‌ها پراکنده می‌شود و مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف پاس‌کاری می‌شود. نتیجه همین چیزی است که امروز در فارس دیده می‌شود: «افزایش مشکلات تولید، سردرگمی سرمایه‌گذاران، بلاتکلیفی در تصمیمات حمایتی و نبود یک نقطه اتکا برای پیگیری مسائل فوری فعالان اقتصادی».

نکته قابل تأمل این است که استاندار فارس در ماه‌های گذشته بارها از رشد، جهش و رونق سخن گفته، اما لیست وعده‌ها با صندلی خالی هماهنگی امور اقتصادی سازگار نیست.

چگونه می‌شود از سامان‌دهی وضعیت بازار سخن گفت، اما مهم‌ترین مقام اجرایی این حوزه ماه‌ها تعیین نشود؟ چگونه از حمایت از کسب‌وکارها حرف زده می‌شود، اما ساختار اداریِ متولی این حمایت، بلاتکلیف رها شده است؟

این تناقض، نه یک خطای کوچک، که نشانه‌ای از بی‌توجهی عمیق به واقعیت‌های سخت اقتصادی مردم فارس است.

فارس امروز بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری سریع، پیگیری مستمر، و حضور یک مدیرکل توانمند نیاز دارد؛ کسی که بتواند میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی، از صمت تا جهاد کشاورزی، از بانک‌ها تا اصناف، پیوند ایجاد کند و مسیر را برای خروج از رکود هموار سازد.

نبود چنین فردی در این مدت طولانی، فقط یک غفلت اداری نیست، بلکه چراغ زردی است که به فعالان اقتصادی پیام می‌دهد: «مسائل شما در اولویت نیست.»

در شرایطی که بسیاری از استان‌ها با سرعت مدیران اقتصادی خود را تغییر، تقویت یا بازآرایی می‌کنند، بی‌تفاوتی استاندار فارس و معاون اقتصادی وی در این زمینه حیرت‌آور است.

جامعه‌ای که زیر بار فشار تورم و کاهش درآمدها خم شده، سزاوار مدیریتی چابک، پاسخگو و حساس است؛ نه سکوتی طولانی و بی‌اعتنایی قابل لمس.

واقعیت این است که امروز مردم فارس از وعده خسته‌اند؛ از حرف‌های کلی و جلسات تکراری. آن‌ها نشانه‌های عملی می‌خواهند: تصمیم‌گیری به‌موقع، مسئولیت‌پذیری، و پر کردن جاهای خالی که نمی‌توان نادیده گرفت.

و یکی از مهم‌ترین این جایگاه‌های خالی، صندلی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس است؛ غیبتی که ادامه‌اش، هر روز بیش از دیروز، بر اقتصاد فارس سایه می‌اندازد.

*فعال رسانه‌ای استان فارس