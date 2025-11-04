تولید بذر واکسن سویه جدید تب برفکی در کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود عظیمی، رئیس بخش تولید واکسن تب برفکی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از جداسازی ویروس تب برفکی سویه SAT۱ سروتایپ ۳ و تولید بذر واکسن آن برای نخستین‌بار در کشور خبر داد و گفت: در پی شناسایی این ویروس در استان تهران مؤسسه رازی توانست در مدت زمانی کوتاه ویروس را جداسازی و بذر واکسن آن را تولید کند.

وی با تشریح روند شناسایی و اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: در اواخر شهریور ماه سال جاری، بر اساس گزارش سازمان دامپزشکی کشور، سویه SAT۱ از ویروس تب برفکی در استان تهران شناسایی شد که خسارت در برخی گله‌ها را به دنبال داشت.

وی با اشاره به اینکه طبق اعلام سازمان دامپزشکی، این ویروس از حدود تیر ماه در کشور شناسایی شده بود، اما به‌دلیل علائم خفیف بالینی، خسارت چندانی ایجاد نکرده بود، افزود: متأسفانه از اواخر شهریور، ویروس در استان تهران به‌سرعت گسترش یافت و نگرانی‌هایی را در سطح کشور به‌وجود آورد.

رئیس بخش تولید واکسن تب برفکی مؤسسه رازی تاکید کرد: در ۱۵ مهر، با ارسال نخستین نمونه مشکوک به مؤسسه رازی، با تلاش شبانه‌روزی در بخش‌های کنترل کیفیت و تب برفکی، ویروس در تاریخ ۲۱ مهر ماه جداسازی و هویت آن به‌عنوان سویه SAT1 (سروتایپ ۳) تأیید شد.

عظیمی ادامه داد: بلافاصله پس از تأیید هویت ویروس، موضوع به سازمان دامپزشکی اطلاع و مراحل تهیه بذر واکسن آغاز شد و در مدت کوتاهی، بذر واکسن تهیه و آزمایش‌های مختلف شامل کنترل کیفیت، تعیین هویت، خلوص، استریل بودن و آزمون‌های مولکولی انجام و مستندسازی شد و نتایج، تأیید کننده سویه جدید SAT۱ بود.

رئیس بخش تب برفکی با بیان اینکه این ویروس از نوع اگزوتیک و غیربومی محسوب می‌شود، گفت: به‌دلیل خسارات شدید ناشی از شیوع این ویروس در برخی دامداری‌ها، تولید واکسن آن، ضرورت فوری داشت و خوشبختانه آنتی‌ژن لازم برای تهیه بچ اولیه واکسن تولید شده است.

وی تصریح کرد: واکسن جدید با لیبل SAT1 بسته‌بندی و برای انجام آزمون‌های میدانی (فارمی) در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار خواهد گرفت تا پس از تأیید، وارد مرحله تولید انبوه شود.

عظیمی افزود: طبق اعلام سازمان دامپزشکی، نیاز کشور تا پایان دی‌ماه حدود ۵ میلیون دز برآورد شده است که بخشی از آن به‌صورت فوری تأمین می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با وجود همه محدودیت‌ها، این مرکز در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانست بذر واکسن سویه جدید SAT۱ را تهیه کند، ادامه داد: این واکسن پس از تأیید نهایی و آغاز تولید انبوه، در اختیار دامداران کشور قرار خواهد گرفت تا از گسترش بیماری و خسارات بیشتر جلوگیری شود.