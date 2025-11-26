رئیس دانشگاه قم: پیوند پژوهش با نیازهای جامعه جهش علمی در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد حسین شریفی، رئیس دانشگاه قم با تأکید بر جایگاه ممتاز استان در حوزه علم و فناوری اظهار کرد: اگر بتوان دانش و پژوهش را بیش از گذشته با صنعت و نیازهای اجتماعی پیوند زد، حرکتی اثرگذار و پایدار در عرصه علمی کشور رقم خواهد خورد و این روند خوشبختانه در قم رو به تقویت است.

وی با اشاره به موقعیت ویژه قم در جهان تشیع افزود: این استان علاوه بر دانشگاه‌های متعدد، میزبان حوزه علمیه با صدها مرکز پژوهشی و آموزشی است و به عنوان قطب علمی، فقهی و فلسفی جهان اسلام شناخته می‌شود.

شریفی پذیرش شمار قابل توجهی از دانشجویان بین‌المللی از ۱۲۰ ملیت را نماد «تنوع کم‌نظیر» قم دانست و گفت: وجود ۵۹ مرکز آموزش عالی، حدود ۸۹ هزار دانشجو و ۲۲۰۰ عضو هیئت علمی نشان‌دهنده ظرفیت علمی قابل توجه استان است.

رئیس دانشگاه قم با اشاره به وجود حدود ۱۲ ناحیه و شهرک صنعتی و چهار هزار واحد تولیدی در استان گفت: قم استانی نیمه‌صنعتی با ظرفیت‌های مطلوب برای تقویت ارتباط پژوهش و فناوری با بخش تولید است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان که از ۸ تا ۱۴ آذر برگزار می‌شود بیان کرد: زنگ پژوهش روز شنبه ۸ آذر در مدارس منتخب نواخته می‌شود و یکشنبه ۹ آذر افتتاح رسمی برنامه‌ها صورت می‌گیرد.

شریفی افزود: نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان در مجتمع نمایشگاهی امام خمینی (ره) افتتاح می‌شود و بازدید دانش‌آموزان و دانشجویان، همراه با نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌ها، از بخش‌های این برنامه است.

وی برگزاری تورهای پژوهشی برای بازدید از واحدهای صنعتی، نشست تخصصی در اتاق بازرگانی و آئین تجلیل از ۶۹ برگزیده پژوهش و فناوری را از دیگر برنامه‌های این هفته ذکر کرد و گفت: آخرین روز رویداد نیز به جشنواره دانش‌آموزی و تقدیر از فرهنگیان و دانش‌آموزان پژوهشگر اختصاص دارد.

وی در پایان تأکید کرد: گسترش ارتباط میان رسانه‌ها، مدیران و بخش خصوصی می‌تواند جهشی مهم در اقتصاد دانش‌بنیان قم ایجاد کند و این استان را بیش از پیش به شهر علم و فناوری بدل سازد.

در ادامه، خیرالله رهسپارفرد، رئیس پارک علم و فناوری قم با اشاره به ثبت‌نام ۴۱ مجموعه برای حضور در نمایشگاه گفت: تاکنون ۱۳ دانشگاه و مرکز آموزش عالی، ۷ مرکز فناوری و نوآوری، ۸ شرکت دانش‌بنیان و خلاق، ۶ دستگاه اجرایی و ۳ آموزشگاه آزاد برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی معرفی ۷۰ هسته فناوری و فراهم‌سازی فضا برای بازدید دانش‌آموزان را از ویژگی‌های شاخص این دوره عنوان کرد و افزود: طرح ملی «نوآفرین صنعت‌ساز» نیز با حضور حدود ۴۰۰ ایده طی روزهای ۶ و ۷ آذر برگزار می‌شود.

رهسپارفرد همچنین از حضور پنج واحد فناور از مرکز رشد فرش پارک علم و فناوری قم در نمایشگاه خبر داد و گفت: ۱۲ واحد فناور دانش‌بنیان نیز به‌عنوان منتخب هفته ملی پژوهش در این دوره معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: در بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان، تلاش می‌شود در راستای شعار سال، زمینه به‌هم‌رسانی شرکت‌ها و متقاضیان ارائه خدمات نوآورانه تقویت شود.