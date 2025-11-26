به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «آتشبان» به کارگردانی علی قوی‌تن با اتمام ساخت موسیقی توسط داود فرامرزی، وارد مرحله میکس و مسترینگ صدا شد. بهروز شهامت که پیش از این نیز در پروژه‌های متعدد با قوی‌تن همکاری داشته، طراحی و ترکیب صدای این اثر را بر عهده دارد و هم‌اکنون با آماده شدن موسیقی، در حال انجام میکس نهایی صدا است.

«آتشبان» از اسفند ۱۴۰۳ کلید خورد و فیلمبرداری آن به‌ دلیل مشکلات مرتبط با لوکیشن‌ها بیش از زمان پیش‌بینی‌شده ادامه پیدا کرد.

این فیلم روایت‌گر زندگی دختری است که به‌ دلیل شرایط دشوار خانواده‌اش ناچار می‌شود جای پدرش در یک کوره آجرپزی کار کند.

بازیگران اصلی این فیلم عبارتند از: هدا مقدم‌منش، مهدی کوشکی، محبوبه بالاور، یوسف احمدی، هادی هاشمی، مصطفی نادعلی‌زاده، احسان رشیدی، علی اسلامی، ماشاالله مقدم‌منش، رها یوسفی و علی قوی‌تن.

عوامل پشت دوربین «آتشبان» نیز به شرح‌ زیر هستند: نویسنده، کارگردان و طراح صحنه: علی قوی‌تن، مدیر فیلمبرداری: حامد قوی‌تن، طراحی و ترکیب صدا: بهروز شهامت، طراح چهره‌پردازی: ندا مقدم‌منش، تدوین: میترا پیشنماز، موسیقی: داود فرامرزی، صدابردار: حمیدرضا دائی‌جانی، عکاس: هرا قوی‌تن، مدیر هماهنگی: یوسف احمدی, مدیر تولید: مجتبی بهرامی, برنامه‌ریز: بیژن کاشانی, منشی صحنه: سحر بادپیما, دستیاران کارگردان: امیرعلی قنبری، ایزد صفائیان، کیان تیزفهم، سعید لشگری, دستیار فیلمبردار: حسین محمدیان, دستیار صدابردار: هادی هاشمی, اجرای چهره‌پردازی: حسن هاشمی‌مقدم, تصویربردار پشت‌ صحنه: شیرین بهاجی, پشتیبانی فنی صدا: سامان شهامت، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد و تهیه‌کنندگان: علی قوی‌تن و حامد قوی‌تن.