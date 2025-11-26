ذوالنوری: پروژه مسکن ملی به نفع دلالان شده است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی مردم، مسکن است و اقداماتی که در دولت قبل تحت عنوان «مسکن ملی» انجام شد، مسیر بسیار درستی داشت. اما متأسفانه به دلیل کم‌کاری، غفلت و بی‌توجهی، این برنامه مهم که می‌توانست نقش مؤثری در جلب رضایت مردم داشته باشد، به نقطه‌ای رسید که به ضرر مردم تمام شد.

وی ادامه داد: لازم است وامی با دوره تنفس مناسب اختصاص یابد تا پروژه‌ها از دست متقاضیان خارج نشود. تأخیر در پیشبرد پروژه‌ها، سوءمدیریت و قیمت بالای تمام شده باعث شده این موضوع به نفع دلالان و بنگاه‌داران تمام شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نمونه‌های عملی این مشکل گفت: پروژه‌های مسکن مهر استان قم همچنان بلاتکلیف مانده است.