به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در تذکر شفاهی، گفت: شرکت ملی مس ایران که مدیرعامل آن مصطفی فیض اردکانی خواهرزاده سید محمد خاتمی است، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان کمک بلاعوض پول‌پاشی کرده است.

وی ادامه داد: این پول‌پاشی در حالی است که استان کرمان از محروم‌ترین استان‌های کشور است و کارگران مظلوم معدن برای یک لقمه نان جان خود را از دست می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: همچنین هلدینگ خلیج‌فارس انتصابات مسئله‌داری دارد و تبدیل به پایگاهی برای حضور متخلفین شده است. از سوی دیگر و طبق اعلام رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعامل باشگاه استقلال، فقط برای فصل جاری حدود دو هزار میلیارد تومان از سوی این هلدینگ پرداخت کرده است.

وی افزود: در شرایطی که کارگران مظلوم در مناطق عملیاتی با گرمای شدید و مشکلات متعدد مواجه هستند، پول‌ها از حق کارگران و مردم به جیب فوتبالیست‌های درجه چندم خارجی می‌رود. دستگاه‌های نظارتی دقت ویژه ای کنند تا هلدینگ خلیج‌فارس، تحت عنوان ورزش، دوباره این پول‌ها را به انتخابات شورای شهر نبرد و هزینه نکند.

وی در ادامه، گفت: شب گذشته با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان انتظامی، اجرایی، قضائی و رئیس مجلس جلسه‌ای درباره حجاب و عفاف برگزار شد و تقریباً اجماع وجود داشت که قوه قضائیه در این زمینه دچار ترک‌فعل شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مسئله دیگر آن است که بعضاً مراکز فساد در پوشش کافه و رستوران توسط پلیس پلمب می‌شوند، اما به دلیل عدم صدور حکم بازدارنده از سوی مقام قضائی دوباره فعال شده و تخلفات خود را تکرار می‌کنند.