سعیدی: مشکل نیروهای شرکتی حل و فصل شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سعیدی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس به مسائل مربوط به نیروهای شرکتی در کشور اشاره کرد و گفت: مجلس در این زمینه وارد عمل شده است و هم دولت و مجلس و هم دستگاه‌های مربوطه آمادگی انجام اقدامات لازم را اعلام کرده‌اند. بنابراین، مجمع و رؤسای قوا باید تدابیر ویژه‌ای برای حل این مسائل اتخاذ کنند.

این نماینده مجلس افزود: باید پاسخ داده شود که از جیب چه کسی هزینه می‌کنیم و به چه دلیل درآمد کاذب برای برخی شرکت‌ها ایجاد می‌شود.

وی خواستار اتخاذ تصمیم ویژه‌ای برای کاهش گسست اجتماعی و حل مشکل نیروهای شرکتی در روزهایی شد که مردم بیش از همیشه نیازمند حال خوب هستند.