محمدرضا رضایی‌کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت افزایش تولید مسکن در کشور، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، ما حداقل باید سالی یک میلیون مسکن بسازیم که این موضوع نیازمند همکاری چند دستگاه با یکدیگر است.

وی متذکر شد: با همین رویکرد، شورای عالی مسکن را راه‌اندازی کردیم که رئیس‌جمهور رئیس این شورا است و نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و همه دستگاه‌ها نیز باید در جلسات این شورا حضور داشته باشند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور باید همه دستگاه‌ها را برای ساخت مسکن به خط کند، تصریح کرد: برای ساخت مسکن، هم باید زمین تحویل داده شود و هم بانک‌ها باید تسهیلات ارائه دهند. از سوی دیگر، وزارت نفت و وزارت نیرو نیز باید آب، برق و گاز را تأمین کنند تا مشکل حل شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های موجود در روند اجرای طرح‌های مسکن، اظهار داشت: گاهی اوقات بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند یا زمین تحویل مردم نمی‌دهیم یا خانه‌ها با آب و برق تحویل داده نمی‌شود. وقتی این اتفاق‌ها می‌افتد، عملکرد قابل قبولی نخواهیم داشت و فاصله زیادی بین آنچه باید باشد و آنچه در عمل رخ می‌دهد، ایجاد می‌شود.

رضایی‌کوچی ادامه داد: در حال حاضر ما باید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، اما با روند فعلی، شامل بازسازی بافت‌های فرسوده، فعالیت‌های بنیاد مسکن، بخش خصوصی و کسانی که خودشان مسکن می‌سازند، متوسط ساخت مسکن سالانه به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد رسیده است که با هدف یک‌میلیون واحد فاصله زیادی دارد. علاوه بر این، عقب‌ماندگی سال‌های قبل را هم داریم.

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، راهکار اصلی برای جهش در ساخت مسکن «هماهنگی جدی میان دستگاه‌ها» است.

وی تأکید کرد: اگر زمین به‌موقع تحویل مردم شود، بانک‌ها تسهیلات دهند و وزارت نفت و نیرو آب، برق و گاز را فراهم کنند، ۷۰ درصد اهداف ساخت مسکن محقق می‌شود.