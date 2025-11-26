  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

وقوع انفجاری مهیب در شهر کفرتخاریم در ادلب سوریه با ۵ کشته

وقوع انفجاری مهیب در شهر کفرتخاریم در ادلب سوریه با ۵ کشته

منابع خبری از وقوع انفجاری مهیب در شهر کفرتخاریم در حومه ادلب و کشته شدن ۵ نفر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از انفجاری در حومه شمالی ادلب خبر داد.

منابع سوری اعلام کردند که بر اثر این انفجار  دستکم ۵ نفر کشته شده اند.

همزمان برخی رسانه های وابسته به الجولانی اعلام کردند که انفجاری شهر کفرتخاریم در حومه ادلب را لرزانده است.

منابع محلی اعلام کردند که یک انبار مهمات منفجر شده است.

المیادین اعلام کرد که برخی منابع ادعا می کنند که این انفجار ناشی از حمله آمریکا بوده است.

وقوع این انفجار در حالی است که شهرهای ساحلی صحنه اعتراضات گسترده به اقدامات سرکوبگرانه رژیم الجولانی است.

کد خبر 6669036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها