وقوع انفجاری مهیب در شهر کفرتخاریم در ادلب سوریه با ۵ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از انفجاری در حومه شمالی ادلب خبر داد.
منابع سوری اعلام کردند که بر اثر این انفجار دستکم ۵ نفر کشته شده اند.
همزمان برخی رسانه های وابسته به الجولانی اعلام کردند که انفجاری شهر کفرتخاریم در حومه ادلب را لرزانده است.
منابع محلی اعلام کردند که یک انبار مهمات منفجر شده است.
المیادین اعلام کرد که برخی منابع ادعا می کنند که این انفجار ناشی از حمله آمریکا بوده است.
وقوع این انفجار در حالی است که شهرهای ساحلی صحنه اعتراضات گسترده به اقدامات سرکوبگرانه رژیم الجولانی است.
