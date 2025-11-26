به گزارش خبرگزاری مهر، منصور سلطانمحمدی در نشست با تعدادی از معتمدان و خیران شهر زنجان، افزود: در حال حاضر فرآیند انتخاب پیمانکار برای ساخت و ساز طرح مذکور آغاز شده است و برآورد می‌شود که حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ واحد شهری در این پروژه طی یکسال ساخته شود که در آن ۱۵۰ خانوار ساماندهی خواهند شد.

وی افزود: هزینه ساخت این طرح، ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که اقدامی مهم برای انتقال ساکنان کوی فاطمیه زنجان و ساماندهی آنها محسوب می‌شود.

شهردار زنجان با بیان اینکه بیش از هفت نقطه شهری مشابه کوی فاطمیه در زنجان وجود دارد، اظهار داشت: شهرداری در حد توان خود برای رفع مشکلات تلاش می‌کند و در این میان حضور و مشارکت معتمدان و خیرین در این طرح‌ها نقش بسزایی در پیشرفت و اجرای آنها ایفا خواهد کرد.

سلطانمحمدی به اجرای طرح‌های عمرانی به منظور توسعه شهری اشاره کرد و افزود: اجرای طرح‌های مختلف به ویژه در مناطق کم برخوردار مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به افزایش بودجه شهرداری، گفت: بودجه شهرداری زنجان از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده ارتقای بودجه شهرداری و تلاش برای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان است.

شهردار زنجان با اشاره به فعالیت‌های عمرانی در شهر، ادامه داد: اقدامات خوبی در این حوزه از جمله آسفالت ریزی مناطق مختلف و مناسب‌سازی معابر شهری صورت گرفته است.

سلطانمحمدی افزود: در حال حاضر، حدود ۶۰ هزار متر مربع از معابر سطح شهر ترمیم یا تعویض شده و طرح‌های مناسب‌سازی معابر و پیاده‌روسازی در حال اجراست.

وی ادامه داد: تمرکز بر بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای سطح رفاه شهروندان بیش از گذشته مد نظر قرار گرفته است.

خیران و معتمدان حاضر در این جلسه نیز مسائلی نظیر سد معبر و تکدی گری را مطرح کرده و خواستار رفع این معضلات و مشکلات شهری شدند.