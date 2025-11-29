  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

جهش کم‌سابقه تخلفات پلاک در تهران؛ اعمال قانون ۵۳۵ هزار خودرو

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۷۰ هزار تخلف مخدوشی پلاک و ۱۶۵ هزار مورد پوشش پلاک ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۷۰ هزار فقره تخلف مخدوشی پلاک (دستکاری پلاک) و بیش از ۱۶۵ هزار فقره تخلف پوشش پلاک در تهران ثبت شده است.

وی با تأکید بر اینکه دستکاری پلاک جرم محسوب می‌شود افزود: رانندگانی که به هر دلیلی اقدام به دستکاری پلاک خودرو خود و تغییر اعداد آن می‌کنند، از نظر پلیس و قانون مرتکب جرم شده‌اند. در این موارد، خودرو متوقف و مالک آن به دادسرا معرفی می‌شود، بنابراین رانندگان باید از هرگونه دستکاری پلاک خودداری کنند. سرهنگ شریفی همچنین درباره پوشاندن پلاک هشدار داد و گفت: پوشاندن پلاک وسایل نقلیه تخلف محسوب می‌شود و جریمه آن ۷۰۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: پلاک خودرو هویت قانونی وسیله نقلیه است و هرگونه تغییر یا پوشاندن آن به معنای پنهان کردن هویت خودرو و تخلف آشکار از قانون است. پلیس راهور به‌طور جدی با این موارد برخورد خواهد کرد.

سرهنگ شریفی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و پرهیز از تخلفات مرتبط با پلاک، در حفظ نظم اجتماعی و ایجاد شهری امن و قانونمند نقش‌آفرین باشند.

کد خبر 6671428

