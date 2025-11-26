نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کتبی چهل و یکمین دوره آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ دوم آذرماه با حضور بیش از ۴۰۰ داوطلب در ۱۰ رشته تخصصی در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی برگزار شد.

تعداد شرکت کنندگان کل آزمون ۴۲۳ نفر است که از این تعداد ۲۳۱ نفر زن و ۱۹۲ نفر مرد هستند. همچنین از این تعداد ۴۰۲ نفر در مرحله کتبی و شفاهی شرکت کرده‌اند و ۲۱ نفر فقط در مرحله شفاهی شرکت کردند.

مرحله شفاهی و مهارتی چهل و یکمین دوره آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در روزهای سوم و چهارم آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ امروز چهارشنبه ۵ آذرماه اعلام شده است و داوطلبان برای مشاهده نتایج آزمون می توانند به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و گزینه نتایج نهایی آزمون مراجعه کنند.