نتایج اولیه و کلید نهایی آزمون دانشنامه دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کتبی چهل و یکمین دوره آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ دوم آذرماه با حضور بیش از ۴۰۰ داوطلب در ۱۰ رشته تخصصی در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی برگزار شد.
تعداد شرکت کنندگان کل آزمون ۴۲۳ نفر است که از این تعداد ۲۳۱ نفر زن و ۱۹۲ نفر مرد هستند. همچنین از این تعداد ۴۰۲ نفر در مرحله کتبی و شفاهی شرکت کردهاند و ۲۱ نفر فقط در مرحله شفاهی شرکت خواهند کرد.
براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی نتایج آزمون مرحله کتبی هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است و کلید نهایی نیز در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.
کلید نهایی پس از دریافت و بررسی علمی اعتراضات توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اصلاحات اعمال شده در کلید اولیه آزمون منتشر شده است.
کلید نهایی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی
|رشته
|شماره سؤال
|اصلاح کلید
|آسیب شناسی دهان و فک و صورت
|-
|اعتراض ندارد
|اندودانتیکس
|۳۵
|گزینههای ج و د درست هستند
|۴۴
|گزینههای الف و ب درست هستند
|۵۷
|حذف شد
|۸۳
|گزینههای ب و ج درست هستند
|جراحی دهان و فک و صورت
|۲۸
|گزینههای الف و ج درست هستند
|۵۲
|گزینههای الف و ب درست هستند
|۶۹
|گزینههای الف و ج درست هستند
|بیماریهای دهان و فک و صورت
|۱۸
|گزینههای ج و د درست هستند
|۲۴
|گزینههای ب و د درست هستند
|پروتزهای دندانی
|۲۲
|گزینههای الف و د درست هستند
|۱۰۰
|حذف شد
|ارتودانتیکس
|۳۱
|٣١گزینه ج درست است
|۶۳
|٦٣گزینه ج درست است
|۹۱
|٩١گزینه های ب و د درست هستند
|دندانپزشکی ترمیمی
|۴۲
|٤٢گزینه های الف و ج درست هستند
|۹۱
|٩١گزینه های الف و ج درست هستند
|دندانپزشکی کودکان -
|-
|اعتراضات وارد نیستند
|پریودانتیکس
|-
|اعتراضات وارد نیستند
|رادیولوژی دهان و فک و صورت
|۵
|گزینه د درست است
|۳۸
|گزینههای ج و د درست هستند
|۸۳
|حذف شد
همچنین براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی نحوه شرکت در آزمون شفاهی مهارتی برای دریافت مدرک گواهینامه (افرادی که دارای نمره کتبی ۵۵ تا ۶۵ هستند و کسب حداقل نمره ۵۵ در هر دو آزمون کتبی و شفاهی مهارتی و میانگین نمرات کتبی، شفاهی، مهارتی) با احتساب ضرایب به شرح ذیل است:
- برای رشتههای ارتودانتیکس و آسیب شناسی دهان و فک و صورت و بیماریهای دهان و فک و صورت و دندانپزشکی ترمیمی و رادیولوژی دهان و فک و صورت شرکت کامل در آزمون شفاهی در روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴
- برای رشته اندودانتیکس ارائه کیس و لاگ بوک در روز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
- برای رشته جراحی دهان و فک وصورت آزمون اسلاید و ارائه کیس در روز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
- برای رشته پروتزهای دندانی چک لاگ بوک و ارائه کیس در روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴
- برای رشته پریودانتیکس شرکت کامل در آزمون شفاهی بجز ارائه کیس در روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴
- برای رشته دندانپزشکی کودکان بررسی لاگ بوک و ارائه کیس مجازی عدم نیاز به حضور فیزیکی در آزمون شفاهی
* افراد دارای نمره کتبی ۶۵ و بالاتر مشمول این اطلاعیه نیستند.
