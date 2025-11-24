نتایج اولیه و کلید نهایی آزمون دانشنامه دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کتبی چهل و یکمین دوره آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ دوم آذرماه با حضور بیش از ۴۰۰ داوطلب در ۱۰ رشته تخصصی در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی برگزار شد.

تعداد شرکت کنندگان کل آزمون ۴۲۳ نفر است که از این تعداد ۲۳۱ نفر زن و ۱۹۲ نفر مرد هستند. همچنین از این تعداد ۴۰۲ نفر در مرحله کتبی و شفاهی شرکت کرده‌اند و ۲۱ نفر فقط در مرحله شفاهی شرکت خواهند کرد.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی نتایج آزمون مرحله کتبی هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است و کلید نهایی نیز در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

کلید نهایی پس از دریافت و بررسی علمی اعتراضات توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اصلاحات اعمال شده در کلید اولیه آزمون منتشر شده است.

کلید نهایی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی

رشته شماره سؤال اصلاح کلید آسیب شناسی دهان و فک و صورت - اعتراض ندارد اندودانتیکس ۳۵ گزینه‌های ج و د درست هستند ۴۴ گزینه‌های الف و ب درست هستند ۵۷ حذف شد ۸۳ گزینه‌های ب و ج درست هستند جراحی دهان و فک و صورت ۲۸ گزینه‌های الف و ج درست هستند ۵۲ گزینه‌های الف و ب درست هستند ۶۹ گزینه‌های الف و ج درست هستند بیماری‌های دهان و فک و صورت ۱۸ گزینه‌های ج و د درست هستند ۲۴ گزینه‌های ب و د درست هستند پروتزهای دندانی ۲۲ گزینه‌های الف و د درست هستند ۱۰۰ حذف شد ارتودانتیکس ۳۱ ٣١گزینه ج درست است ۶۳ ٦٣گزینه ج درست است ۹۱ ٩١گزینه های ب و د درست هستند دندانپزشکی ترمیمی ۴۲ ٤٢گزینه های الف و ج درست هستند ۹۱ ٩١گزینه های الف و ج درست هستند دندانپزشکی کودکان - - اعتراضات وارد نیستند پریودانتیکس - اعتراضات وارد نیستند رادیولوژی دهان و فک و صورت ۵ گزینه د درست است ۳۸ گزینه‌های ج و د درست هستند ۸۳ حذف شد

همچنین براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی نحوه شرکت در آزمون شفاهی مهارتی برای دریافت مدرک گواهینامه (افرادی که دارای نمره کتبی ۵۵ تا ۶۵ هستند و کسب حداقل نمره ۵۵ در هر دو آزمون کتبی و شفاهی مهارتی و میانگین نمرات کتبی، شفاهی، مهارتی) با احتساب ضرایب به شرح ذیل است:

- برای رشته‌های ارتودانتیکس و آسیب شناسی دهان و فک و صورت و بیماری‌های دهان و فک و صورت و دندانپزشکی ترمیمی و رادیولوژی دهان و فک و صورت شرکت کامل در آزمون شفاهی در روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴

- برای رشته اندودانتیکس ارائه کیس و لاگ بوک در روز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴

- برای رشته جراحی دهان و فک وصورت آزمون اسلاید و ارائه کیس در روز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴

- برای رشته پروتزهای دندانی چک لاگ بوک و ارائه کیس در روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴

- برای رشته پریودانتیکس شرکت کامل در آزمون شفاهی بجز ارائه کیس در روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴

- برای رشته دندانپزشکی کودکان بررسی لاگ بوک و ارائه کیس مجازی عدم نیاز به حضور فیزیکی در آزمون شفاهی

* افراد دارای نمره کتبی ۶۵ و بالاتر مشمول این اطلاعیه نیستند.