به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی دانشنامه/ گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در روز یکشنبه ۲ آذرماه و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۴ تا ۶ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

دبیرخانه شورای آموزش دنداپزشکی و تخصصی اعلام کرده است: بر اساس مصوبات چهل و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، شرط اخذ گواهینامه، کسب حداقل نمره ۵۵ در هر دو آزمون کتبی و شفاهی/ مهارتی و میانگین نمرات کتبی و شفاهی / مهارتی (با احتساب ضرایب) است.

در صورتـی که شرکت کننده در هر دو آزمون کتبـی و شفاهـی/ مهارتـی قبول شده و میانگین نمره دو آزمون (با حفظ ضرایب مربوطه) ۷۰ یا بالاتر باشد، نمره پژوهشی وی محاسبه و به نمره شفاهی اضافه خواهد شد. نمره پژوهشی به کسانی که حد نصاب نمرات (کتبی و شفاهی / مهارتی) و نیز میانگین لازم جهت قبولی در دانشنامه را کسب نکرده اند، تعلق نمی گیرد.

با توجه به اینکه یکی از موارد ارزشیابی در آزمون شفاهی/ مهارتی دانشنامه/ گواهینامه برخی رشته های تخصصی دندانپزشکی، ارائه کیس است، ضروری است تا تمامی مدارک مربوط به بیمار به انضمام مستندات مکتوب بیماران که به تایید اساتید مربوطه، سرپرست تخصصی گروه و دانشکده رسانده شده، به هیئت های بورد تخصصی ارائه شود.

این مصوبه برای داوطلبان آزمون دانشنامه/ گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ لازم الاجرا است.

داوطلبان واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات به پایان رسانده‌اند، می توانند برای ثبت نام به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir مراجعه و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند. توجه: داوطلبان باید در همین بازه زمانی نسبت به ثبت نام در سامانه obligat.behdasht.gov.ir نیز اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی:

تصویر اسکن شده از عکس ٣×۴ رنگی داوطلب

توجه: اسکن عکس باید در ابعاد ۴٠٠×٣٠٠ پیکسل، با فرمت jpg و حجم ١٠ تا ١٠٠ کیلو بایت انجام شود.

مدارک لازم برای ثبت نام دانش آموختگان خارج از کشور:

۱. تصویر اسکن شده از عکس ٣×۴ رنگی داوطلب

۲. تصویر اسکن شده از معرفی نامه مرکز خدمات آموزشی جهت شرکت در آزمون

۳. تصویر اسکن شده از صفحات اول و دوم شناسنامه

روش پرداخت هزینه شرکت در آزمون: داوطلب باید به لینک «پرداخت الکترونیک هزینه ثبت نام» مراجعه و هزینه شرکت در آزمون را بر اساس مبالغ مندرج در سایت با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شتاب پرداخت و کد پرداخت را دریافت کند.

هزینه ثبت نام برای افرادی که برای نخستین بار در آزمون شرکت می‌کنند ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (۵۹۲ هزار تومان)، برای افرادی که برای دومین بار در آزمون شرکت می‌کنند ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان) و برای افرادی که برای سومین بار یا بیشتر در آزمون شرکت می‌کنند ۲۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال (۲ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان) است.

توجه: داوطلب باید پس از پرداخت هزینه شرکت در آزمون، مراحل ثبت نام (بارگذاری مدارک و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی) را کامل کرده و کد رهگیری را دریافت کند.

