انحراف ساندرو در محور دامغان- فولاد محله؛ ۳ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غروب چهارشنبه واژگونی خودرو ساندرو کیلومتر ۳۰ محور دامغان- فولاد محله به وقوع پیوست، ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه چشمه علی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه واژگونی به دلیل انحراف و برخورد خودرو با تپه اتفاق افتاده بود، افزود: بر اثر این حادثه سه نفر مصدوم شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه عملیات رها سازی مصدومان به دقت انجام گرفت، ابراز داشت: مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

باغبان اضافه کرد: برای پیشگیری از این حوادث تلخ رانندگان را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به جلو و سرعت مطمئنه دعوت می‌کنیم.