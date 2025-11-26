  1. استانها
  2. سمنان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

انحراف ساندرو در محور دامغان- فولاد محله؛ ۳ نفر مصدوم شدند

انحراف ساندرو در محور دامغان- فولاد محله؛ ۳ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر از انحراف ساندرو در محور دامغان- فولاد محله خبر داد و گفت: سه نفر در این حادثه مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غروب چهارشنبه واژگونی خودرو ساندرو کیلومتر ۳۰ محور دامغان- فولاد محله به وقوع پیوست، ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه چشمه علی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه واژگونی به دلیل انحراف و برخورد خودرو با تپه اتفاق افتاده بود، افزود: بر اثر این حادثه سه نفر مصدوم شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه عملیات رها سازی مصدومان به دقت انجام گرفت، ابراز داشت: مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

باغبان اضافه کرد: برای پیشگیری از این حوادث تلخ رانندگان را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به جلو و سرعت مطمئنه دعوت می‌کنیم.

کد خبر 6669410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها