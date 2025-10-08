تأکید استاندار سمنان بر تحویل فوری شهرک ۴۰۷ هکتاری در دامنه کوه شاهوار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه طرح های نهضت ملی مسکن طبق مصوبه می بایست انجام شود، بیان کرد: کم توجهی به مصوبات توبیخ مسئولان مربوط را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قوانین و وظایف هر دستگاه باید طبق برنامه اجرایی شود، افزود: نهادها یا مدیرانی که از اجرای طرح نهضت ملی سر باز زده یا کوتاهی دارند به استانداری باید گزارش شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه یکی از مصوبات نهضت ملی مسکن مربوط به شهرک ۴۰۷ هکتاری نکارمن شاهرود است، ابراز داشت: طبق مجوز ظرف مدت یک هفته باید الحاق این شهرک تعیین تکلیف شود.

کولیوند با تاکید بر اینکه طی مهلت مذکور می بایست زمین ها تحویل داده شوند، تصریح کرد: این طرح دارای مصوبه شورای عالی معماری کشور نیز است.

وی خواستار اجرای طرح های نهضت ملی مسکن و پیگیری پیرامون نحوه اجرای آن شد و افزود: فرمانداری ها در این خصوص باید وارد میدان شده و زیر ساخت های لازم را فراهم کنند.

به گزارش مهر، اعتراضات اخیر مردم شاهرود به شهرک ۴۰۷ هکتاری در دامنه شاهوار شاهرود ریشه در نگرانی‌های جدی زیست‌محیطی و کارشناسی دارد و مورد حمایت گسترده مردم و مطالبه‌گران محلی و تعداد زیادی از اساتید دانشگاه قرار گرفته است.