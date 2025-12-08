  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

باخدا: ۳ عضو یک خانواده از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند

باخدا: ۳ عضو یک خانواده از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد از نجات سه عضو یک خانواده از حریق منزل مسکونی واقع در خیابان موسوی قوچانی خبر داد که یکی از نجات‌یافتگان جانباز شیمیایی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: حریق طبقه اول یک منزل مسکونی واقع در موسوی قوچانی ۱۱ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۱۰ در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق و نجات را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: در این حریق، سه نفر شامل پدر، مادر و فرزند در طبقه پنجم ساختمان بر اثر دود گرفتگی محبوس شده بودند که توسط آتش‌نشانان نجات یافتند. یکی از نجات‌یافتگان جانباز شیمیایی بود.

باخدا در پایان با اشاره به حساسیت این عملیات گفت: این حادثه بار دیگر اهمیت نصب سیستم اعلام حریق و داشتن راه‌های فرار ایمن در ساختمان‌های مسکونی، به‌ویژه برای خانواده‌های دارای افراد با شرایط ویژه، را یادآور شد.

کد خبر 6682383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها