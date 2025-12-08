باخدا: ۳ عضو یک خانواده از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: حریق طبقه اول یک منزل مسکونی واقع در موسوی قوچانی ۱۱ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۱۰ در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق و نجات را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: در این حریق، سه نفر شامل پدر، مادر و فرزند در طبقه پنجم ساختمان بر اثر دود گرفتگی محبوس شده بودند که توسط آتش‌نشانان نجات یافتند. یکی از نجات‌یافتگان جانباز شیمیایی بود.

باخدا در پایان با اشاره به حساسیت این عملیات گفت: این حادثه بار دیگر اهمیت نصب سیستم اعلام حریق و داشتن راه‌های فرار ایمن در ساختمان‌های مسکونی، به‌ویژه برای خانواده‌های دارای افراد با شرایط ویژه، را یادآور شد.