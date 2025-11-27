  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۶ آذر ۱۴۰۴، ۵:۵۴

دومینیکن اجازه استفاده هوایی آمریکا از خاکش را داد

دومینیکن اجازه استفاده هوایی آمریکا از خاکش را داد

جمهوری دومینیکن استفاده آمریکا از پایگاه هوایی برای عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر را مجاز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دولت جمهوری دومینیکن اجازه داده است که ایالات متحده از یک پایگاه هوایی در خاک این کشور برای انجام عملیات علیه آنچه "حمله علیه قاچاقچیان مواد مخدر" اعلام شده، استفاده کند.

این خبر چند روز پس از آن روی می‌دهد که مقامات آمریکایی شنبه این هفته (اول آذرماه) گفتند که این کشور آماده آغاز مرحله جدیدی از عملیات نظامی علیه ونزوئلا در روزهای آینده است.

برخی مقامات دولت آمریکا نیز به وبگاه آکسیوس اطلاع دادند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور به مشاورانش گفته است که قصد دارد به صورت مستقیم با نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا گفت و گو کند.

این منابع ادعا کردند که تصمیم ترامپ نقطه عطف مهمی در دیپلماسی تهاجمی وی علیه ونزوئلا است و می‌تواند نشانه‌ای از قریب‌الوقوع نبودن حملات یا اقدام نظامی مستقیم ایالات متحده علیه کاراکاس باشد.

کد خبر 6669731

    • محسن IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      اتفاقا برعکس کاملا قریب الوقوع میخواد فریب بده مثل کاری که با ایران کرد

