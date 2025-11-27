میر غضنفری: بسیج در صف مقدم خدمت‌ رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری شامگاه چهارشنبه در رزمایش گشت‌های رضویون با گرامیداشت روز بسیج، بسیج را در صف مقدم خدمت‌رسانی به مردم دانست و اظهار کرد: حضور مقتدرانه بسیج در عرصه‌های مختلف یادآور مجاهدت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است.

میرغضنفری با بیان اینکه افتخار می‌کند عنوان بسیجی را در خدمت به مردم همراه داشته باشد، گفت: در کنار بسیج برای خدمت صادقانه به مردمانی که به فرموده امامین انقلاب ولی‌نعمت ما هستند ایستاده‌ایم و برای مردم شریف ایران اسلامی و شهر رشت از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه بسیجیان همواره در صف مقدم خدمت‌رسانی حضور دارند، افزود: همراهی با بسیج برای خدمت به مردم را سعادت بزرگ می‌دانیم و تمام توان خود را برای پشتیبانی از این حرکت ایثارگرانه به کار می‌گیریم.

نقش بسیج در ارتقای امنیت شهری در دفاع مقدس ۱۲ روزه

در ادامه این مراسم، سرهنگ عیسی روشن‌قلب با گرامیداشت هفته بسیج، حضور مقتدرانه بسیجیان در صحنه را حماسه‌ای چشمگیر دانست و گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند «بسیج مدرسه عشق است».

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اینکه عشق به مردم و میهن از آموزه‌های مهم هویت دینی و ملی است، اظهار کرد: بسیج شجره طیبه انقلاب و در یک کلام «لشکر مخلص خدا» ست.

روشن‌قلب با بیان اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد همدلی و نقش‌آفرینی بسیجیان در ارتقای امنیت اجتماعی بودیم، خاطرنشان کرد: بسیجی بودن افتخاری بزرگ است و امیدواریم با گفتمان بسیج در مسیر پرتلألو انقلاب اسلامی گام‌های مؤثری در خدمت‌رسانی به مردم برداریم.