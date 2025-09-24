تأکید فرماندار رشت بر همدلی ملی و نقش مؤثر نیروهای مسلح درخدمت به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفربی صبح چهارشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور در سپاه ناحیه مرکزی رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، رشادت‌های رزمندگان اسلام را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: سپاه با سازماندهی بسیج‌های مردمی، نقشی تعیین‌کننده در پیروزی ملت ایران داشت و امروز نیز در کنار ارتش، بسیج و نیروی انتظامی، در میدان خدمت به مردم و دفاع از کشور حضوری فعال و ایثارگرانه دارد.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح همواره پشتوانه نظام و یاور مردم بوده‌اند، گفت: همکاری نزدیک میان سپاه ناحیه مرکزی رشت و دیگر نیروهای مسلح با مجموعه مدیریتی شهرستان، نمونه‌ای روشن از همدلی و هم‌افزایی برای رفع مشکلات و حرکت در مسیر توسعه است.

میرغضنفری وفاق و همدلی را رمز قوی‌تر شدن کشور دانست و افزود: با همراهی نیروهای مسلح و همبستگی ملی، می‌توانیم بر چالش‌ها غلبه کرده و آینده‌ای روشن برای شهرستان رشت و ایران اسلامی رقم بزنیم.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و شهادت جمعی از هم‌وطنان، خاطرنشان کرد: این حادثه نشان داد که رشادت نیروهای مسلح، حمایت مردمی و وحدت ملی، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید.

در پایان این دیدار، فرماندار رشت با قدردانی از خدمات جهادی و مردمی نیروهای مسلح، استمرار همکاری مشترک را لازمه تحقق اهداف بزرگ نظام و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم عنوان کرد.