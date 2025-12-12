https://mehrnews.com/x39QQ8 ۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷ کد خبر 6686350 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷ مسابقات دو ومیدانی کم بینایان و نابینایان هرمزگان در رودان رودان -مسابقات دو ومیدانی کمبینایان و نابینایان استان هرمزگان به میزبانی شهرستان رودان برگزار شد. دریافت 26 MB کد خبر 6686350 کپی شد مطالب مرتبط رودان شهرستانی محروم در هرمزگان است یک مورد کرونای انگلیسی در رودان مشاهده شده است تحویل ۲۱۲ واحد مسکونی به سیل زدگان رودان موافقت با استعفای «مصیب داوری» از شورای شهر رودان برچسبها شهرستان رودان هرمزگان مسابقات دو و میدانی نابینایان
