۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

مسابقات دو ومیدانی کم بینایان و نابینایان هرمزگان در رودان

رودان -مسابقات دو ومیدانی کم‌بینایان و نابینایان استان هرمزگان به میزبانی شهرستان رودان برگزار شد.

