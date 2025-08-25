به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این محصول با امکانات کامل، طراحی به‌روز و موتور اقتصادی، یکی از مهم‌ترین رقبای وانت نیسان در بازار ایران خواهد بود.

گروه بهمن پس از عرضه موفق نسخه بنزینی فورس F۳۸، حالا از نسخه دوگانه‌سوز این کامیونت پرده‌برداری کرده است؛ محصولی که قرار است در نمایشگاه خودروی مشهد ۱۴۰۴ در غرفه گروه بهمن در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد. هدف این محصول، رقابت مستقیم با گزینه‌های قدیمی و نه چندان پربازده در بخش خودروهای تجاری سبک و ایجاد گزینه‌ای مدرن‌تر در این بخش از صنعت حمل‌ونقل کشور است.

فورس F۳۸ دوگانه‌سوز به یک موتور چهار سیلندر خطی با کد DAE-DAN۲۰CL Euro V مجهز است. این موتور ۲۰۰۰ سی‌سی حجم دارد و از سیستم انژکتور دوگانه‌سوز بهره می‌برد. نسبت تراکم آن ۱۱:۱ بوده و توانایی تولید ۱۳۹ اسب‌بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه را در حالت بنزینی و ۱۲۵ اسب بخار قدرت در حالت گازسوز را دارد. همچنین حداکثر گشتاور این پیشرانه در حالت بنزین ۱۹۶ نیوتن‌متر در ۴۲۰۰ دور در دقیقه و در حالت گازسوز ۱۸۵ نیوتن‌متر در ۴۸۰۰ دور در دقیقه اعلام شده است.

توان این پیشرانه از طریق گیربکس دستی ۵ سرعته DAE مدل T۲۵R به چرخ‌های عقب منتقل می‌شود. سیستم کلاچ نیز از نوع تک‌صفحه‌ای خشک با فنر دیافراگمی است.

طول این کامیونت ۵.۳۵ متر، عرض آن ۱.۸ متر، ارتفاع ۲.۰۵ متر و فاصله محوری ۲.۷ متر است. مجموع وزن ناخالص قانونی این خودرو ۳۸۰۰ کیلوگرم بوده و توانایی حمل بار تا ۱۵۰۰ کیلوگرم روی محور جلو و ۲۲۰۰ کیلوگرم روی محور عقب را داراست.

در محور جلو کامیونت فورس F۳۸ از فنر پارابولیک مجهز به کمک‌فنر هیدروتلسکوپی و در محور عقب از فنر تخت مجهز به میل موج‌گیر و کمک‌فنر هیدروتلسکوپی استفاده شده است. سیستم ترمز به کار رفته در آن نیز از نوع دیسکی در مجور جلو و کاسه‌ای هیدرولیکی در محور عقب بوده و با امکاناتی چون سامانه ترمز ضد قفل (ABS)، کنترل الکترونیکی ترمز (EBS)، ترمز ضد لغزش (ASR)، ترمز اضطراری خودکار(AEBS) و سامانه کنترل پایداری ESC کامل می‌شود. ترمز دستی مکانیکی با عملکرد روی گاردان نیز برای فورس F۳۸ دوگانه سوز در نظر گرفته شده است. سامانه‌هایی نظیر کنترل پایداری و ترمز اضطراری خودکار در این محصول یک برگ برنده در زمینه ایمنی به شمار می‌رود که در کم‌تر محصولی در بخش خودروهای تجاری سبک در بازار کشور دیده می‌شود.

کامیونت فورس F۳۸ دوگانه‌سوز در بخش امکانات، بسیار فراتر از رقبای سنتی خود ظاهر شده است و با امکاناتی نظیر چراغ‌های روشنایی در روز (DRL) و چراغ‌های مه‌شکن جلو و عقب، سیستم هشدار خروج از خطوط (LDWS)، کروز کنترل و فرمان هیدرولیک قابل تنظیم، آینه‌های جانبی برقی و شیشه‌بالابر برقی، نمایشگر TFT لمسی ۷ اینچ با پشتیبانی از USB و SD Card، صندلی راننده و سرنشین با قابلیت تنظیم مکانیکی، ایربگ راننده و سرنشین، کولر و بخاری پرقدرت متناسب با شرایط آب‌وهوایی کشور، امکاناتی نظیر جعبه ابزار، جک بالابر و تایر زاپاس و… عرضه خواهد شد.

فورس F۳۸ دوگانه‌سوز به ۲ عدد مخزن CNG با ظرفیت مجموعاً ۱۳۰ لیتر (۶۵+۶۵ لیتر) مجهز است. علاوه بر این، یک باک ۴۸ لیتری بنزین نیز برای پیمایش بیشتر در نظر گرفته شده است. این ترکیب امکان مسافت طولانی‌تر و کاهش هزینه‌های سوخت را فراهم می‌کند.

فورس F۳۸ دوگانه‌سوز یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است که طی چند روز آینده اولین شرایط فروش آن اعلام می‌شود.

با توجه به مشخصات فنی و امکانات رفاهی و ایمنی، کامیونت فورس F۳۸ دوگانه‌سوز می‌تواند انتخابی هوشمندانه برای صاحبان مشاغل، شرکت‌های پخش و فعالان حوزه حمل‌ونقل سبک باشد. حضور این محصول در نمایشگاه خودرو مشهد امسال نقطه عطفی برای معرفی نسل جدید کامیونت‌های اقتصادی و مدرن در ایران خواهد بود.

برای مشاهده مشخصات فنی کامیونت F۳۸ دوگانه‌سوز اینجا را ببینید.