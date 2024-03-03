از لاماری ایما تا هونگچی H۵؛ بررسی خودروهای روز بازار در خودروبان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیشرفت روزافزون خودروسازان چینی سبب شده است تا محصولات آن‌ها به بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی راه یابد و موجب شگفت‌زدگی مصرف‌کنندگان غربی شود. با این حال مصرف‌کنندگان ایرانی از چنین موضوعی شگفت‌زده نشدند، چرا که نسل به نسل شاهد پیشرفت محصولات خودروسازی چین بودند تا امروزه به خودروهایی همچون لاماری ایما و هونگچی H۵ برسیم.

نخستین خودروهای چینی طی دهه ۱۳۸۰ خورشیدی به بازار ایران رسیدند. از آن زمان تاکنون، هر سال بر تنوع خودروهای چینی موجود در بازار افزوده شده است و برندهای متفاوتی از صنعت خودرو این کشور به ایران آمدند. طراحی این خودروها نسل به نسل تغییر کرد و اکنون شاهد خودروهای چینی کاملاً مدرنی هستیم که در مقایسه با یک یا دو دهه پیش، به معنای واقعی متفاوت محسوب می‌شود. در این نوشتار نگاهی به این موضوع خواهیم داشت و دو محصول شاخص صنعت خودروسازی چین در بازار ایران یعنی ماشین لاماری و ماشین هونگچی H۵ را بررسی خواهیم کرد.

پیشرفت به سبک چینی‌ها

چینی‌ها برای پیشرفت در صنعت خودروسازی، نیاز به انجام کار عجیبی نداشتند. کافی بود تا الگوهای موفق پیشرفت در صنعت خودرو کره جنوبی و ژاپن را دنبال کنند تا به هدف خود برسند. شرکت‌های خودروسازی چین در گام نخست کار خود را با مونتاژ خودروهای خارجی آغاز کردند. این رویه از دهه ۱۹۸۰ میلادی به تدریج در چین آغاز شد و با ورود به قرن ۲۱ میلادی، به اوج خود رسید.

پس از آن‌که چینی‌ها در بحث مونتاژ خودرو به تبحر رسیدند، نوبت به تولید خودروهای نیمه ملی بود. در این مرحله چینی‌ها پلتفرم و قوای فنی خارجی را با طراحی ظاهری محصولات خودشان ترکیب می‌کردند. این رویه هنوز هم در خودروسازی چین مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخی شرکت‌های خودروسازی تازه‌کار، از این روند برای تولید محصولات خود بهره می‌برند. همکار اصلی خودروسازان چینی در مرحله دوم توسعه، خودروسازان ژاپنی و اروپایی بودند. بسیاری از خودروهای چینی براساس پلتفرم‌های مشترک با خودروهای ژاپنی و اروپایی شکل گرفته‌اند. استفاده از موتورهای ژاپنی نیز در محصولات چینی فراگیر است.

چینی‌ها در مرحله سوم پیشرفت خود، پلتفرم‌های خودرو را طراحی کردند یا خریدند. شرکت‌هایی مانند جیلی با خرید برندهای لوتوس و ولوو، مالک پلتفرم‌های جدید شدند. در سوی دیگر شرکتی همچون بی‌وای‌دی پلتفرم‌های اختصاصی خود را برای توسعه خودروهای برقی طراحی کرد و به بزرگترین تولیدکننده خودروهای برقی در جهان تبدیل شد.

با خودروی لاماری ایما در خودروبانک آشنا شوید

خودرویی که در ایران با نام ماشین لاماری ایما شناخته می‌شود، محصولی از برند دانگ فنگ چین است. هلدینگ دانگ‌فنگ یک شرکت دولتی چندمنظوره در چین است که در زمینه ساخت خودروهای سبک و سنگین و تجهیزات نظامی فعالیت دارد. بخش خودروسازی دانگ فنگ بسیار گسترده است و برندهای مختلفی زیرمجموعه آن قرار دارند. لاماری ایما نیز محصولی از زیرشاخه فورتینگ این شرکت است و با نام فورتینگ T۵ Evo شناخته می‌شود.

عبارت Evo در نام ماشین لاماری، کوتاه شده عبارت اوولوشن یا تکامل است. این نام برای دهه‌ها، نشانگر تیپ خاص و اسپرت میتسوبیشی لنسر بود. نسخه‌های اوولوشن از میتسوبیشی لنسر، قوی‌ترین و مجهزترین تیپ‌های این خودرو بودند و عناوین بسیاری را در سری مسابقات رالی کسب کردند.

فورتینگ T۵ Evo نیز در واقعیت نسخه اسپرت و مجهز دانگ فنگ T۵‌ محسوب می‌شود. این خودرو برخلاف نسخه اصلی، یک کراس‌اوور اسپرت با طراحی شبیه به لامبورگینی اوروس است. در بخش مشخصات فنی نیز این خودرو با وجود داشتن پیشرانه‌ای با حجم مشابه، راندمان بیشتری را در اختیار راننده قرار می‌دهد. این مزیت به علت استفاده از سیستم تزریق مستقیم سوخت یا GDi حاصل شده است.

مشخصات فنی ماشین لاماری ایما

با وجود پیشرفت خودروسازان چینی در بخش طراحی ظاهری، امنیت و امکانات، خودروهای چینی از نظر حجم موتور پیشرفت چندانی را تجربه نکرده‌اند. اکثر خودروهای چینی به پیشرانه ۱.۵ لیتری مجهز هستند و تنها در خودروهای گران‌قیمت، شاهد اضافه شدن سیستم هیبریدی برای تقویت توان خودرو هستیم. ماشین لاماری نیز از همین مدل پیشرانه استفاده می‌کند.

استفاده از فناوری‌های جدید همچون توربوشارژر و تزریق مستقیم سوخت، باعث شده است تا خودروسازان بتوانند از موتورهایی با حجم اندک، توان قابل توجهی دریافت کنند. حداکثر راندمان موتور لاماری ایما نیز ۱۹۵ اسب‌بخار قدرت و ۲۸۵ نیوتن‌متر گشتاور است که ارقام قابل توجهی برای یک موتور کم‌حجم محسوب می‌شوند.

در بخش انتقال قدرت لاماری ایما، از جعبه دنده هفت سرعته دوکلاچه تر یا WDCT‌ استفاده شده است. این نوع از گیربکس عملکرد قابل قبولی در تعویض دنده‌ها دارد و به دلیل غوطه‌ور بودن در روغن، مشکلات گیربکس‌های دوکلاچه خشک در آن روی نخواهد داد. این جعبه دنده در لاماری ایما، قدرت و گشتاور را به دیفرانسیل جلو ارسال می‌کند.

با توجه به مشخصات فنی یاد شده، لاماری ایما به یکی از سریع‌ترین کراس‌اوورهای مونتاژی بازار ایران تبدیل شده است. این خودرو در ۹.۵ ثانیه می‌تواند از حالت سکون به سرعت صد کیلومتربرساعت دست یابد که رقم قابل قبولی برای شتاب یک کراس‌اوور کوچک است. ماشین لاماری در کنار شتاب قابل قبول، مصرف سوخت اندکی دارد و در سیکل ترکیبی ۶.۶ لیتر بنزین می‌سوزاند. این خودرو توسط آرین موتور به بازار ایران عرضه شده است

هونگچی H۵ خودروی وارداتی بهمن موتور

از زمان استیلای حزب کمونیست بر چین در دهه ۱۹۵۰، مردم این کشور حق در اختیار داشتن خودرو را نداشتند. در آن زمان خودرو یک کالای لوکس و غربی تلقی می‌شد، در نتیجه در اختیار داشتن خودرو در تضاد با منافع حزب کمونیست بود. تنها افرادی که در چین حق سوار شدن بر خودرو داشتند، سران حزب کمونیست چین بودند. تنها برند خودروسازی چین نیز در آن زمان هونگچی بود.

هونگچی با معنای لغوی پرچم سرخ، برند خودروسازی لوکس چینی است. این شرکت تا دهه ۱۹۸۰ تنها برای سران حزب کمونیست خودرو تولید می‌کرد. پس از تغییر سیاست‌های این حزب و برقراری آزادی اقتصادی، هونگچی نیز به یک برند تجاری تبدیل شد. در حال حاضر هونگچی از زیرمجموعه‌های گروه فاو چین است و همچنان به تولید خودروهای سواری لوکس مشغول است.

محصولات هونگچی چندان برای مشتریان ایرانی شناخته شده نیستند و نخستین حضور آن‌ها به دوره جدید واردات خودرو مربوط می‌شود. طی این دوره گروه بهمن تصمیم گرفت تا ماشین هونگچی H۵ را به عنوان خودرو وارداتی در بازار ایران عرضه کند. ماشین هونگچی H۵‌ یک سدان لوکس است و جای خالی محصولاتی همانند هیوندای آزرا یا کیا کادنزا را پر خواهد کرد.

مشخصات فنی ماشین هونگچی H۵ ‌

خوشبختانه ماشین هونگچی H۵ به عنوان یک خودرو لوکس، از پیشرانه متفاوتی نسبت به سایر خودروهای چینی بهره می‌برد و شاهد نصب موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژر برای این خودرو نیستیم. زیر کاپوت هونگچی H۵‌، موتور دولیتری چهارسیلندر توربوشارژر قرار دارد که حداکثر ۲۲۲ اسب‌بخار قدرت و ۳۴۰ نیوتن‌متر گشتاور آزاد می‌کند. این میزان از قدرت و گشتاور توسط جعبه دنده هشت سرعته اتوماتیک به چرخ‌های جلو خودرو منتقل می‌شود.

وزن خالص هونگچی H۵ بیش از ۱.۶ تن است، با این حال پیشرانه قدرتمند این خودرو باعث می‌شود تا شاهد ثبت شتاب صفر تا صد ۷.۸ ثانیه برای این خودرو باشیم. حداکثر سرعت این خودرو نیز ۲۳۰ کیلومتربرساعت است که رقم قابل قبولی برای یک سدان لوکس محسوب می‌شود. با وجود شتاب و کشش قابل قبول، ماشین هونگچی H۵‌ در سیکل ترکیبی ۶.۶ لیتر به ازای صد کیلومتر بنزین می‌سوزاند که رقم قابل قبولی برای یک سدان میان‌قامت محسوب می‌شود. این خودرو طی چندماه آینده وارد بازار ایران خواهد شد.

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