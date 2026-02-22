به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شبکه فاکس بیزنس، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا (NHTSA) اعلام کرد شرکت خودروسازی نیسان بیش از ۶۴۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب دو فراخوان جداگانه، به دلیل نقص‌های مرتبط با موتور و گیربکس، فراخوانده است.

بر اساس این گزارش، نیسان ۳۲۳ هزار و ۹۱۷ دستگاه خودروی روگ مدل سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را به دلیل احتمال خرابی بلبرینگ موتور فراخوانده است؛ نقصی که می‌تواند موجب نشت روغن داغ، افزایش خطر آتش‌سوزی موتور و از دست رفتن نیروی محرکه خودرو شود.

خودروهای مشمول این فراخوان به موتور سه‌سیلندر ۱.۵ لیتری توربوشارژ با ضریب تراکم متغیر مجهز هستند.

نمایندگی‌های نیسان موظف شده‌اند نرم‌افزار کنترل موتور را به‌روزرسانی کرده، بازرسی تشخیصی انجام دهند و خودروها را در شرایط تست رانندگی بررسی کنند. تمامی این اقدامات بدون دریافت هزینه از مصرف‌کنندگان انجام خواهد شد.

در فراخوانی جداگانه، نیسان ۳۱۸ هزار و ۷۸۱ دستگاه خودروی روگ مدل سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ را به دلیل احتمال شکستگی چرخ‌دنده‌های دریچه گاز فراخوانده است. این نقص می‌تواند منجر به از دست رفتن نیروی محرکه خودرو و ناتوانی راننده در تعویض دنده پس از روشن شدن خودرو شده و خطر تصادف را افزایش دهد.

نیسان اعلام کرده است که از ماه مارس ۲۰۲۶ مالکان خودروهای مشمول را از طریق ارسال نامه پستی از جزئیات این فراخوان مطلع خواهد کرد.

این خودروساز ژاپنی پیش‌تر نیز در ماه ژانویه، بیش از ۲۶ هزار دستگاه از خودروهای مدل‌های سنترا و آلتیما ۲۰۲۵، وانت‌های فرانتیر مدل ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ و خودروی کیگز مدل ۲۰۲۶ را به دلیل جوشکاری نادرست پایه قفل درِ خودروها فراخوانده بود؛ نقصی که می‌توانست خطر بروز حادثه یا تصادف را افزایش دهد.