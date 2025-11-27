  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

فدراسیون ژیمناستیک فک پلمب می‌شود/ وجیهه نقدی سرپرست فدراسیون شد

فدراسیون ژیمناستیک فک پلمب می‌شود/ وجیهه نقدی سرپرست فدراسیون شد

با اعلام اسبقیان، معاون وزیر ورزش فدراسیون ژیمناستیک فک پلمب خواهد شد و از روز شنبه با سرپرست به کار خود ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه چند روز پیش فدراسیون ژیمناستیک پلمب شد و زهرا اینچه درگاهی هم به عنوان رئیس فدراسیون تعلیق شد، امروز مجمع فوق العاده برای انتخاب سرپرست به ریاست شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

یکی از دستور جلسات این مجمع، تصمیم‌گیری پیرامون انتخاب سرپرست فدراسیون بود. بر این اساس وجیهه نقوی با ۳۱ رأی موافق به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک انتخاب و منصوب شد. نقوی دارای مدرک دکترای ورزشی است و به عنوان مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه ورزش بانوان در وزارت ورزش فعالیت می‌کند.

سیده فرزانه شریفی

    • حسین سماواتیان IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      تعلیق بدون مقدمه رییس فدراسیون ژیمناستیک مصلحت وزارت ورزش نیست واین نوع اقدامات مشکوک و این چنین به جایگاه ورزش ایران و واکنش مجامع نظارتی جهانی ژیمناستیک موثر است .

