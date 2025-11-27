به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه چند روز پیش فدراسیون ژیمناستیک پلمب شد و زهرا اینچه درگاهی هم به عنوان رئیس فدراسیون تعلیق شد، امروز مجمع فوق العاده برای انتخاب سرپرست به ریاست شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

با اعلام اسبقیان، معاون وزیر ورزش فدراسیون ژیمناستیک فک پلمب خواهد شد و از روز شنبه با سرپرست به کار خود ادامه خواهد داد.

یکی از دستور جلسات این مجمع، تصمیم‌گیری پیرامون انتخاب سرپرست فدراسیون بود. بر این اساس وجیهه نقوی با ۳۱ رأی موافق به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک انتخاب و منصوب شد. نقوی دارای مدرک دکترای ورزشی است و به عنوان مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه ورزش بانوان در وزارت ورزش فعالیت می‌کند.